金恩縣通過加徵銷售稅 明年元旦實施

華盛頓州金恩縣居民明年購物將多付一筆稅金。(Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 金恩縣議會通過小幅加徵銷售稅，預計2027年起每年帶來約1030萬元，用於兒童與家庭服務，但因未經公投與支出監督爭議引發反對。

華盛頓州金恩縣居民明年購物將多付一筆稅金。金恩縣議會10月6日以6票贊成、3票反對，通過提高銷售稅的條例，決定自2027年1月1日起加徵0.01%銷售及使用稅，預估每年增加約1030萬元收入，主要用於兒童照護、青少年心理健康、家庭庇護 及租金 援助等服務。由於這項增稅不須經過選民公投，引發縣議員對民眾負擔及政府財政監督的不同意見。

根據縣議會通過的第20142號條例，新稅率是在現行銷售稅基礎上額外增加0.01個百分點。換言之，民眾購買100元的應稅商品，將多付1分；消費1000元，則增加10分。雖然個別消費者增加的金額有限，但透過全縣消費累積，將形成新的公共服務財源。

這項稅收將依華州法律規定，用於協助兒童及家庭的相關計畫，包括托兒服務、產前產後支持、課前及課後青少年活動、心理與行為健康服務、緊急庇護、租金補助，以及協助家庭取得服務所需的交通支援。

縣府資料顯示，金恩縣2020年約有1萬個極低收入 家庭，以及1萬1741個低收入家庭，家中至少有一名6歲以下兒童。這些家庭面臨較高的住房不穩定風險，托兒及住房支出也可能成為維持就業的重要障礙。

支持增稅的縣議員認為，面對兒童及家庭服務需求持續增加，地方政府必須尋找穩定財源。投下贊成票的縣議員法恩(Steffanie Fain)表示，縣府需要尋求各種收入來源，以支持緊急庇護及相關服務。

不過，反對者質疑，在民眾已承受高房價、食品及汽油價格壓力之際，縣府不應在缺乏明確支出計畫的情況下，再要求納稅人增加負擔。

投下反對票的縣議員鄧恩(Reagan Dunn)指出，過去提高稅收通常會交由選民投票決定，但這次縣議會直接通過增稅。他並批評，縣府部分補助計畫曾出現浪費、詐欺或管理不當疑慮，在要求民眾繳納更多稅款之前，應先改善內部監督。

此外，縣議會同日也任命前聯邦調查局資深調查員羅賓森(Stuart Robinson)出任金恩縣首任監察長，負責調查公款濫用、詐欺及行政不當行為。這項人事案獲得議會一致支持，也凸顯縣府財政透明與問責制度受到重視。

依據新條例，如果縣內城市依相同州法授權自行徵收相關銷售稅，縣府必須提供相應抵免，避免同一授權稅項重複課徵。