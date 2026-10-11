檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅

位於Ena Road 436號的八層樓舊建築將拆除，重新開發為永久可負擔住房。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山市府拆除8層危樓重建平價住宅，預估可從33戶增至約126戶，並由非營利開發商推動長期可負擔方案。

檀香山市府八年前斥資750萬元購買的威基基低收入 住宅，因建築問題導致住戶全數搬離、閒置多年，如今終於啟動拆除工程。市府計畫將Ena Road 436號的八層樓舊建築拆除，重新開發為永久可負擔住房，初步估計可提供約126戶住宅，比原有33戶增加近3倍。

檀香山市縣住房與土地管理局（DHLM）表示，拆除承包商已進駐工地，9月21日當周開始搭設鷹架 及安全圍欄，10月2日當周運入拆除機具，預訂10月26日起全面拆除建築，工程持續至2027年2月底。

這項計畫背後有一段曲折歷史。2018年，時任市長卡德維爾(Kirk Caldwell)政府利用聯邦社區發展整筆補助款，以750萬元買下這棟擁有33間套房的8層樓公寓，打算提供低收入及無家可歸居民居住。當時市府形容建築基本可以立即入住，只需要少量維修，並將它視為解決威基基住房問題的重要成果。

然而，建築後來陸續出現嚴重問題。根據Honolulu Civil Beat調查，市府購買後又投入超過33萬5000元維修，包括消防警報系統、屋頂及消防設備等，但建築仍無法維持安全居住條件。

2023年，市府認定修繕需求過於龐大，最後12名住戶也被迫遷出，由原管理機構協助安排其他住所。原本用來解決住房危機的建築，反而長期閒置，引起公共資金運用及購屋前建築評估是否充分的質疑。

現任市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）政府決定改採拆除重建方式。2025年公開徵求開發團隊，並選定非營利可負擔住房開發商EAH Housing，與Core Tech合作推動計畫。

依市府2025至2028年住房策略計畫，這處土地面積約6000平方呎，初步估計可興建126戶住宅。不過，這仍屬規畫數字，實際戶數、建築高度及工程經費，須待開發方案確定。

市府計畫透過長期土地租賃方式，讓開發商負責住宅興建及營運，並維持長期可負擔性。市議會主席瓦特斯(Tommy Waters)先前表示，未來住宅預計提供給收入不超過地區中位數60%的家庭。

DHLM強調，拆除期間將設置安全圍欄，施工均在正常工時進行，並遵守環境及安全規定。附近居民如對噪音、出入管制及施工影響有疑問，可致電808-768-4277查詢。