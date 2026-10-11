我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智慧汽車修車貴 換大燈要4000美元 美國維修費7年漲6成

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

檀香山拆除危樓 擬建126戶平價住宅

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於Ena Road 436號的八層樓舊建築將拆除，重新開發為永久可負擔住房。(...
位於Ena Road 436號的八層樓舊建築將拆除，重新開發為永久可負擔住房。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

檀香山市府拆除8層危樓重建平價住宅，預估可從33戶增至約126戶，並由非營利開發商推動長期可負擔方案。

檀香山市府八年前斥資750萬元購買的威基基低收入住宅，因建築問題導致住戶全數搬離、閒置多年，如今終於啟動拆除工程。市府計畫將Ena Road 436號的八層樓舊建築拆除，重新開發為永久可負擔住房，初步估計可提供約126戶住宅，比原有33戶增加近3倍。

檀香山市縣住房與土地管理局（DHLM）表示，拆除承包商已進駐工地，9月21日當周開始搭設鷹架及安全圍欄，10月2日當周運入拆除機具，預訂10月26日起全面拆除建築，工程持續至2027年2月底。

這項計畫背後有一段曲折歷史。2018年，時任市長卡德維爾(Kirk Caldwell)政府利用聯邦社區發展整筆補助款，以750萬元買下這棟擁有33間套房的8層樓公寓，打算提供低收入及無家可歸居民居住。當時市府形容建築基本可以立即入住，只需要少量維修，並將它視為解決威基基住房問題的重要成果。

然而，建築後來陸續出現嚴重問題。根據Honolulu Civil Beat調查，市府購買後又投入超過33萬5000元維修，包括消防警報系統、屋頂及消防設備等，但建築仍無法維持安全居住條件。

2023年，市府認定修繕需求過於龐大，最後12名住戶也被迫遷出，由原管理機構協助安排其他住所。原本用來解決住房危機的建築，反而長期閒置，引起公共資金運用及購屋前建築評估是否充分的質疑。

現任市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）政府決定改採拆除重建方式。2025年公開徵求開發團隊，並選定非營利可負擔住房開發商EAH Housing，與Core Tech合作推動計畫。

依市府2025至2028年住房策略計畫，這處土地面積約6000平方呎，初步估計可興建126戶住宅。不過，這仍屬規畫數字，實際戶數、建築高度及工程經費，須待開發方案確定。

市府計畫透過長期土地租賃方式，讓開發商負責住宅興建及營運，並維持長期可負擔性。市議會主席瓦特斯(Tommy Waters)先前表示，未來住宅預計提供給收入不超過地區中位數60%的家庭。

DHLM強調，拆除期間將設置安全圍欄，施工均在正常工時進行，並遵守環境及安全規定。附近居民如對噪音、出入管制及施工影響有疑問，可致電808-768-4277查詢。

精華 FAQ

  • 因建築後續出現嚴重安全與修繕問題，住戶已全數搬離，且長期閒置。市府認為與其持續投入修補，不如拆除後重建成可長期使用的可負擔住宅。

  • 市府初步估計，Ena Road 436號基地可興建約126戶永久可負擔住宅，較原本33戶增加近3倍。不過實際戶數、樓層與經費仍待開發方案定案。

  • 市府已選定非營利可負擔住房開發商EAH Housing，並與Core Tech合作推動。拆除工程預計10月26日全面展開，整體工程目標在2027年2月底完成。

低收入 鷹架

上一則

美東保險公司資深業務代表---王鐵生

下一則

美太陽能政策劇烈波動 喬州QCells續擴張

延伸閱讀

華埠文化廣場將重建 租戶需明年3月前搬離

華埠文化廣場將重建 租戶需明年3月前搬離
金山鎖定12棟樓 辦公樓變住宅 估可提供約2775套住房

金山鎖定12棟樓 辦公樓變住宅 估可提供約2775套住房
洛杉磯市長：任內已建逾萬套平價住房 較上任前5年增4倍

洛杉磯市長：任內已建逾萬套平價住房 較上任前5年增4倍
橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點

橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點

熱門新聞

副總統范斯在馬里蘭州安德魯聯合基地，與妻子烏莎及子女一同登機，搭乘「空軍二號」。（美聯社）

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

2026-10-06 17:01
幾所大學紛紛宣布從2027年秋季開始降低學費。（路透）

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

2026-10-07 12:08
位於休士頓敦煌廣場的大中華超市。(擷自Google Maps)

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

2026-10-10 12:40
圖為麻州楠塔基特島南岸，資料照。(美聯社)

落地前2分鐘自雷達消失 百慕達飛波士頓機失聯 3分降逾萬呎

2026-10-03 09:51
美國邊境巡邏隊在亞利桑納州道格拉斯(Douglas)的美墨邊境沿線執勤警戒。(美聯社)

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

2026-10-05 11:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事