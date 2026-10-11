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夏威夷連續颶風侵襲 聯邦批准重大災害宣告 將分擔75%風災復原費

編譯組／綜合報導
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颶風Lowell對考艾島造成的損害。(取自夏威夷州長臉書)
颶風Lowell對考艾島造成的損害。(取自夏威夷州長臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

夏威夷接連受颶風Lala與Lowell重創後，川普已批准2項重大災害宣告，聯邦將透過FEMA分擔至少75%災後復原費，優先支援公共設施修復與清理工作。

夏威夷今年8月及9月接連遭受颶風侵襲，多個島嶼出現豪雨、洪水及公共設施損壞。州長格林（Josh Green）宣布，川普總統已批准夏威夷兩項重大災害宣告，聯邦政府將負擔至少75%的合格災後復原費用，協助地方政府修復基礎設施、清除災害廢棄物，減輕地方財政壓力。

不過，重大災害宣告獲准，不代表受災家庭已可直接申領個人現金補助。此次核准的重點是公共援助，主要提供地方政府及符合資格機構使用。格林表示，州府也將協助財產損失較輕、但生活受到嚴重影響的居民，待相關申請資格及程序確定後，再公布詳細資訊。

州長辦公室指出，兩項重大災害宣告（Major Disaster Declarations）分別針對8月14日至16日颶風Lala，以及9月6日至9日颶風Lowell造成的損害。前者援助範圍包括檀香山市縣、夏威夷縣及茂宜縣；後者則涵蓋考艾縣及茂宜縣。其中，茂宜縣兩度列入災害宣告範圍，反映當地在短時間內接連承受風暴的衝擊。

夏威夷群島地形多山，強烈降雨容易造成溪流水位迅速上升、低窪地區淹水及道路土石沖刷。颶風即使未直接登陸，外圍環流帶來的豪雨與強風，也可能損壞道路、橋梁、排水系統及其他公共設施。偏遠社區一旦交通中斷，災後清理及修復工作更為困難。

格林表示，聯邦政府將透過聯邦緊急事務管理署（FEMA）的公共援助計畫，以至少75%對25%的比例分擔合格災害支出，聯邦負擔較大部分。他指出，州府積極爭取聯邦補助，並感謝聯邦批准申請，讓災後重建資金得以開始投入受災社區。

格林說，今年夏威夷經歷多次災害，各地居民及救災人員持續努力復原，這項批准將有助於取得迫切需要的資源。

州長辦公室指出，FEMA公共援助主要涵蓋災害廢棄物清除、受損公共建築與基礎設施修復，以及降低未來災害風險的改善工程。符合資格的非營利機構也可能獲得補助。相關經費通常採核銷方式提供，並非所有費用都由聯邦政府全額負擔。

在申請時程方面，格林於8月22日颶風Lala過後，先向聯邦申請緊急狀態宣告，並於8月25日獲准，以支援公共衛生、安全及基本服務。當時熱帶風暴Moke又逐漸接近，增加救災壓力。9月9日颶風Lowell過後，州長立即要求加速審查重大災害宣告，如今兩項申請均獲批准。

精華 FAQ

  • 州府獲批的2項重大災害宣告，分別對應8月14日至16日的颶風Lala，以及9月6日至9日的颶風Lowell，顯示夏威夷在短期內連續受災。

  • 聯邦援助主要透過FEMA公共援助計畫，涵蓋災害廢棄物清除、公共建築與基礎設施修復，以及減災改善工程，並以至少75%對25%的比例分擔合格支出。

  • 重大災害宣告不等於居民可立即申領個人現金補助，現階段重點先放在公共援助。州府表示，之後會再公布財損較輕但生活受影響居民的申請資格與程序。

颶風 夏威夷 川普

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