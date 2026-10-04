華州最低工資調升至17.73元、西雅圖提高至22.14元

華盛頓州最低工資將自2027年1月1日起增至每小時17.73元，西雅圖則提高至22.14元。(取自Pexels)

AI摘要 文章摘要整理： 華州宣布2027年起最低工資調升至17.73元，西雅圖則升至22.14元，並連動提高白領豁免門檻、青少年與網約車司機報酬，企業人事成本將續增。

華盛頓州勞工與產業廳（L&I）宣布，2027年1月1日起，全州最低工資將從目前每小時17.13元調升至17.73元，漲幅3.5%。西雅圖 因地方最低工資標準較高，同日起將由21.3元提高至22.14元，漲幅3.9%。

華州法律規定，最低工資每年依通膨調整。勞工與產業廳依據聯邦勞工統計局的「都市受薪及文職勞工消費者物價指數」（CPI-W），比較前一年8月至當年8月的變化，決定下一年度最低工資。

華州雇主原則上必須為員工的每一工作小時支付上述最低工資，但地方政府可訂定更高標準。目前包括西雅圖、SeaTac、Tukwila、Renton、Bellingham、Everett、Burien及金恩縣非建制地區，都有高於州標準的地方最低工資。相較之下，聯邦最低工資目前仍為每小時7.25元。

其中，西雅圖2027年最低工資將達每小時22.14元，比華州標準高4.41元，約高25%。依每周工作40小時、最低工資計算，華州一般勞工每周稅前收入約709元；西雅圖則約886元，一年相差超過9000元。

最低工資上漲也牽動「免付加班費（又稱豁免）」白領員工的薪資門檻。2027年起，擁有51名以上員工的企業，行政主管、行政、專業人員等若要符合豁免資格，最低薪資將提高至州最低工資的2.5倍，即每周至少1773元、年薪至少9萬2196元。

50人以下的小型企業2027年仍採2.25倍標準，豁免類員工至少須達每周1595.7元、年薪8萬2976.4元；這類小型企業要到2028年才提高至2.5倍。

至於符合規定的電腦專業人員，採時薪制計算時，2027年豁免門檻則為每小時62.06元，比今年增加2.1元。

青少年勞工也會同步加薪。華州允許雇主向14歲及15歲員工支付一般最低工資的85%，2027年最低時薪將從14.56元提高至15.07元。

網約車司機報酬也將調整。2027年西雅圖市內行程，每載客一分鐘最低72分、每英里1.69元，或每趟至少6.34元，以較高者計算；西雅圖以外地區則為每分鐘41分、每英里1.43元，或每趟至少3.68元。

對勞工而言，年度調整有助薪資追上物價變化；對餐飲、零售及其他勞力密集產業而言，最低工資與豁免薪資門檻同步提高，也意味人事成本持續增加。尤其在西雅圖等另訂較高最低工資的城市，雇主必須依員工實際工作地點確認適用標準，不能只按照全州17.73元計薪。