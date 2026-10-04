西雅圖流感提早報到 急診病例暴增逾6倍

金恩縣每周急診中呼吸道病例占比。(取自金恩縣府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖與華盛頓州今年流感和其他呼吸道疾病提早升溫，金恩縣急診病例較去年同期暴增逾6倍，衛生官員呼籲民眾盡早接種疫苗。

冬天尚未到來，西雅圖 及華盛頓州已提前進入呼吸道疾病高發期。最新公共衛生數據顯示，金恩縣流感 相關急診就診人數較去年同期大幅增加，專家形容今年流感比正常時間更早出現，提醒民眾不要等到冬季才接種流感疫苗 。

根據西雅圖與金恩縣公共衛生局資料，截至9月19日的一周，金恩縣醫院共有233宗與流感相關的急診就診，去年同期只有31宗，相當於增加逾六倍。從8月底開始，流感急診就診已呈現明顯上升趨勢。

KUOW報導，華盛頓大學傳染病學教授Helen Chu表示，流感今年出現的時間比預期早。西雅圖及華州通常要到12月或翌年1月才迎來流感高峰，但今年病例在9月就已明顯增加。

異常情況不只出現在西雅圖。華州衛生廳資料顯示，截至9月26日的一周，全州急診病例中約11%屬於急性呼吸道疾病，三周前約為8.2%，顯示包括流感、新冠病毒及其他呼吸道疾病在內的感染正同步增加。相較之下，全美整體呼吸道疾病及流感活動目前仍處於較低水準，華盛頓及俄勒岡州的呼吸道疾病上升時間明顯較早。

金恩縣公共衛生局指出，急性呼吸道疾病監測包括咳嗽、呼吸困難，以及流感、新冠病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等感染。當急診病例比例超過警戒門檻，就代表社區可能已有相當程度的呼吸道疾病傳播。公共衛生局也提醒，相關資料屬初步統計，日後可能調整。

華州衛生廳建議，年滿六個月以上民眾每年接種流感疫苗，最好在10月底前完成，但即使較晚接種仍能提供保護。幼童、老人、孕婦及具有特定慢性疾病者，感染流感後出現嚴重併發症的風險較高。

衛生官員同時提醒，生病時應留在家中，勤洗手、咳嗽或打噴嚏時遮住口鼻，並在接觸高風險族群時格外謹慎。今年流感季究竟是否會比往年更嚴重，目前仍言之過早，但9月即出現明顯上升，已使公共衛生部門提前進入呼吸道疾病防範期。