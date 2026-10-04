華埠文化廣場將重建 租戶需明年3月前搬離

華埠文化廣場長期是當地重要商業及文化據點。圖為夏威夷舞獅團在華埠文化廣場舉辦的新春園遊會上熱情演出。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山華埠文化廣場將全面重建，租戶須於2027年3月31日前搬離，市府稱此舉有助推進華埠振興並保留文化特色。

檀香山華埠 一處超過半世紀歷史的重要地標即將迎來重大改變。華埠文化廣場（Chinatown Cultural Plaza）物業所有人已決定推動全面重建，現有建築預計拆除，所有租戶必須在2027年3月31日前搬離。重建前，將進行環境影響評估及考古研究，再公開邀請合格開發商提出重建方案。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，市府過去5年持續要求華埠文化廣場改善，期間經歷多次艱難協商。如今業主決定重建，是華埠振興工作的一項重要突破。

檀香山市府新聞指出，華埠文化廣場長期是當地重要商業及文化據點，台灣政府1979年取得這處物業，目前由Longevity International Enterprises Corporation負責管理。數十年來，廣場聚集餐館、商店及其他華人社區相關業者，也是檀香山華埠具代表性的地標之一。

根據Longevity公布的安排，現有租戶將至少提前6個月收到終止租約通知，所有租約終止及遷離程序預計在2027年3月31日前完成。這表示廣場內營業多年的商家，未來半年將陸續面臨搬遷問題。

重建並不會在租戶遷出後立即動工。依目前公布的初步程序，首先將進行環境影響評估及考古研究，完成必要前期工作後才會拆除現有建築。之後，業主計畫邀請符合資格的開發商提出重建方案。目前尚未公布新建築的具體設計、開發規模、工程經費及完工時間。

布蘭吉亞迪上任後將華埠振興列為市府施政重點，陸續投入資源改善公共安全、環境衛生、基礎設施及公共空間。他認為，華埠文化廣場是區內規模最大且最重要的物業之一，如果廣場問題沒有獲得處理，整體華埠振興很難真正完成。

他強調，這項計畫不只是單一物業重新開發，而是關係華埠未來發展。市府希望新的文化廣場既能帶動商業活動，也能繼續保存及呈現華埠的歷史、文化與社區特色。

這項大規模重建帶來的現實影響，將是現有商家的去留。部分業者已在文化廣場經營多年，如何尋找新址，以及未來是否有機會重返重建後的廣場，目前都尚未明朗。

檀香山市府表示，重建案屬於物業方面推動的開發計畫，市府將繼續進行整體華埠改善工作，並在重建過程中依規定負責都市規畫、建築許可及其他相關監管程序。