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歐胡島廚餘回收上路 估垃圾可減2成

編譯組／綜合報導
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檀香山市府特別提醒，廚餘必須「散裝」直接倒進綠桶，不能裝在塑膠袋內。(取自檀香山...
檀香山市府特別提醒，廚餘必須「散裝」直接倒進綠桶，不能裝在塑膠袋內。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

歐胡島將廚餘回收擴大至全島，居民可把多種食物殘渣與庭院廢棄物投入綠桶堆肥，市府估計可使整體垃圾量減少約20%。

歐胡島居民丟垃圾方式10月1日起出現重要改變。檀香山市環境服務局（ENV）將G.R.O.W.綠色有機廢棄物回收計畫擴大至全島，凡使用市府「三桶式」自動路邊垃圾收集服務的家庭，今後可把剩菜、肉類、魚、骨頭等廚餘，直接與庭院綠化廢棄物一起放進綠色堆肥桶。市府估計，若計畫廣泛落實，歐胡島整體垃圾量可減少約20%。

G.R.O.W.全名為Green Recycling Organic Waste，目的在將食物垃圾從一般垃圾處理系統分流，轉製成堆肥。檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，把廚餘和剩菜改放進綠桶，是居民日常生活中很容易做到的改變，累積起來卻可能大幅減少全島垃圾量。

新制上路後，可放入綠桶的食物包括水果、蔬菜、肉類、魚、骨頭、咖啡渣、雞蛋及蛋殼、米飯、麵包、剩菜和腐敗食物。市府以「If it GROWS, it goes」做為簡單辨識原則，也就是能生長或來自生物的食物廢棄物，大多可以回收。

市府特別提醒，廚餘必須「散裝」直接倒進綠桶，不能裝在塑膠袋內。即使標示為可堆肥或可生物分解的袋子、盤子及餐具，也不能投入。玻璃、金屬、包裝材料、液體、食用油、油脂、寵物排泄物、一般家庭垃圾及危險物質，同樣禁止放進綠桶。

為避免廚餘產生臭味，環境服務局建議居民，可先把食物垃圾裝入容器或袋子放在冷凍庫，等到綠桶收運日前一晚，再取出直接倒進桶內。居民也可利用庭院樹葉、草屑等綠色廢棄物覆蓋廚餘，保持桶蓋關閉，或撒入小蘇打粉、咖啡渣減少異味。

環境服務局4月起已在六個社區試辦。市府人員透過抽查綠桶等方式追蹤使用情況，試辦期間約有15%住戶參與，不符規定垃圾混入綠桶的情況也明顯減少，因此決定將計畫擴大至全島。

回收後的廚餘及庭院廢棄物，將交由Hawaiian Earth Recycling處理，透過控制發酵等堆肥程序，轉化成富含養分的堆肥。

精華 FAQ

  • 檀香山市環境服務局自10月1日起把G.R.O.W.計畫擴大到全島，凡使用市府「三桶式」路邊收運服務的家庭，都可開始把廚餘投入綠色堆肥桶。

  • 可回收項目包括水果、蔬菜、肉類、魚、骨頭、咖啡渣、雞蛋與蛋殼、米飯、麵包、剩菜和腐敗食物，原則是能生長或來自生物的食物廢棄物。

  • 廚餘必須散裝投入，不可裝塑膠袋，連可堆肥或可分解袋也不行；玻璃、金屬、液體、油脂等都禁放。若怕臭，可先冷凍、覆蓋綠廢棄物或撒小蘇打粉。

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