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告別一人一機 西雅圖公校低年級iPad 明年起改班級共用

編譯組/綜合報導
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西雅圖公校學生的數位設備。(取自西雅圖公校官網)
西雅圖公校學生的數位設備。(取自西雅圖公校官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖公校將自2027年起取消幼稚園至二年級「一人一機」iPad制度，改由班級共用並限制低年級科技使用時間，讓學生回到更多閱讀、書寫與互動學習。

疫情期間「一人一機」曾被視為維持學生學習的重要工具，如今西雅圖公立學區決定踩煞車。學區宣布，自2027年1月4日起，幼稚園至二年級學生將不再每人配發一台專屬iPad，每天在校使用科技產品的時間原則上限制在0至30分鐘，希望讓低年級學生重新把更多時間放在閱讀、書寫、討論、動手操作及與老師、同學互動。

西雅圖公校學監Ben Shuldiner表示，沒有理由讓幼稚園學生每天都拿著iPad。新制不是全面禁止科技，而是提高課堂使用電子設備的門檻，只有當科技確實有助於教學時才使用，而非讓學生以看影片、玩遊戲等方式填補課堂時間。他表示，目前新制只適用幼稚園至二年級，學區將先觀察實施結果，再評估是否擴大到較高年級。

目前西雅圖公校採取「一人一機」制度，幼稚園至二年級學生每人配置一台iPad，可在校內使用或帶回家。新制上路後，iPad仍會保留在學校，但改為班級共用，由教師依課程需要安排使用，不再指定給個別學生。

學區表示，每日0至30分鐘也不是要求學生每天一定要使用30分鐘電子設備。有些日子可能完全不用iPad，改以教師直接授課、閱讀、寫作、小組討論、數學教具、科學探索、藝術、運動及其他實際操作活動取代。

不過，科技並未完全退出教室。學區採用的部分課程仍包含數位內容，部分測驗也可能需要電子設備；有無障礙學習、特殊教育或其他輔助需求的學生，也會繼續取得必要的科技支援。

這項改變也被視為西雅圖公校逐步退出疫情時代教育模式的重要一步。新冠疫情爆發後，學校為進行遠距教學，迅速把電腦和平板送到學生手中，「一生一機」因而普及。如今學生恢復實體上課多年，Shuldiner認為，當年因特殊情況建立的制度，不應在環境改變後自動延續。

新措施也獲得部分家長團體支持。倡議減少校園科技依賴的Seattle Families for Intentional Technology認為，限制低年級螢幕時間是重要第一步，並希望未來擴大到其他年級。

學區也承認，減少個人設備未來可能節省科技支出，但目前尚無確切金額；科技設備經費主要來自選民批准的資本支出稅款，即使省下經費，也不能直接挪去聘請教師。

精華 FAQ

  • 學區認為疫情時期建立的個人設備制度不應在環境改變後繼續延用，低年級學生更需要把時間放在閱讀、書寫、討論、動手操作與師生互動，而不是長時間使用iPad。

  • iPad仍會留在學校，但不再配給個別學生，而是改為班級共用，由教師依課程需要決定何時使用；學區也表示，部分日子可能完全不碰電子設備。

  • 不是。學區仍保留數位課程、部分測驗與特殊教育所需的科技支援，只是提高使用門檻，避免學生把電子設備當成填補課堂時間的工具，並先觀察成效再評估是否擴大。

西雅圖 公校 疫情

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