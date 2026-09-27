防疫拉警報 檀香山港負鼠再現蹤

全美唯一沒有狂犬病的夏威夷，近日在檀香山港捕獲一隻活負鼠，州府已立即將牠安樂死，並採樣送檢。(取自夏威夷州府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 夏威夷檀香山港再現外來負鼠，州農業暨生物安全局捕獲後安樂死送檢；由於當地是全美唯一無狂犬病州，正持續強化港口與貨運區防堵。

全美唯一沒有狂犬病的夏威夷 ，再度發現外來負鼠（opossum）闖入。檀香山港一處貨運設施近日捕獲一隻活負鼠，州農業暨生物安全局隨即將牠安樂死，並採樣送往美國本土進行狂犬病檢測。值得注意的是，這已是2024年7月以來，夏威夷至少第10隻被發現或捕獲的負鼠，其中多起出現在港口、貨運公司或貨櫃附近。

9月19日，Matson公司員工在檀香山港作業區發現一隻負鼠，立即通報夏威夷州農業暨生物安全局（DAB）植物檢疫處。檢疫人員當天下午抵達，以貓食和蘋果作為誘餌設置陷阱，隔天即發現負鼠落網。人員隨後搜索附近區域，沒有再發現其他負鼠。

依動物及人類健康防疫規定，這隻負鼠已被人道安樂死，組織樣本將送往美國本土檢驗是否感染狂犬病。

夏威夷是美國唯一沒有狂犬病的州，也是全球少數沒有狂犬病的地區，因此對外來哺乳類動物採取嚴格管制。

負鼠原生於北美洲，屬雜食性動物，會捕食昆蟲、鳥蛋及齧齒類，也吃水果和蔬菜。夏威夷禁止民眾飼養或引進負鼠，只有取得特別許可，才能用於研究或在市立動物園展示。

近年負鼠闖入夏威夷的案例接連出現。從近年案例來看，不少負鼠是在港口、貨運設施或貨櫃周邊被發現。

州府呼籲民眾，若發現負鼠或其他疑似非法引進動物，應立即撥打全州害蟲通報熱線808-643-PEST（7378），由專業人員處理，避免外來動物對夏威夷公共衛生及生態環境構成威脅。