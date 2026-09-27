我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

防疫拉警報 檀香山港負鼠再現蹤

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美唯一沒有狂犬病的夏威夷，近日在檀香山港捕獲一隻活負鼠，州府已立即將牠安樂死，...
全美唯一沒有狂犬病的夏威夷，近日在檀香山港捕獲一隻活負鼠，州府已立即將牠安樂死，並採樣送檢。(取自夏威夷州府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

夏威夷檀香山港再現外來負鼠，州農業暨生物安全局捕獲後安樂死送檢；由於當地是全美唯一無狂犬病州，正持續強化港口與貨運區防堵。

全美唯一沒有狂犬病的夏威夷，再度發現外來負鼠（opossum）闖入。檀香山港一處貨運設施近日捕獲一隻活負鼠，州農業暨生物安全局隨即將牠安樂死，並採樣送往美國本土進行狂犬病檢測。值得注意的是，這已是2024年7月以來，夏威夷至少第10隻被發現或捕獲的負鼠，其中多起出現在港口、貨運公司或貨櫃附近。

9月19日，Matson公司員工在檀香山港作業區發現一隻負鼠，立即通報夏威夷州農業暨生物安全局（DAB）植物檢疫處。檢疫人員當天下午抵達，以貓食和蘋果作為誘餌設置陷阱，隔天即發現負鼠落網。人員隨後搜索附近區域，沒有再發現其他負鼠。

依動物及人類健康防疫規定，這隻負鼠已被人道安樂死，組織樣本將送往美國本土檢驗是否感染狂犬病。

夏威夷是美國唯一沒有狂犬病的州，也是全球少數沒有狂犬病的地區，因此對外來哺乳類動物採取嚴格管制。

負鼠原生於北美洲，屬雜食性動物，會捕食昆蟲、鳥蛋及齧齒類，也吃水果和蔬菜。夏威夷禁止民眾飼養或引進負鼠，只有取得特別許可，才能用於研究或在市立動物園展示。

近年負鼠闖入夏威夷的案例接連出現。從近年案例來看，不少負鼠是在港口、貨運設施或貨櫃周邊被發現。

州府呼籲民眾，若發現負鼠或其他疑似非法引進動物，應立即撥打全州害蟲通報熱線808-643-PEST（7378），由專業人員處理，避免外來動物對夏威夷公共衛生及生態環境構成威脅。

精華 FAQ

  • 檢疫人員以貓食和蘋果設置陷阱，隔天成功捕獲後，依防疫規定將負鼠人道安樂死，並把組織樣本送往美國本土做狂犬病檢測。

  • 因為夏威夷是美國唯一沒有狂犬病的州，也是全球少數無狂犬病地區，一旦外來哺乳類動物帶入病原，可能對公共衛生與生態造成風險。

  • 州府呼籲民眾不要自行處理，應立即撥打全州害蟲通報熱線808-643-PEST（7378），交由專業人員到場處理，以降低擴散與防疫風險。

夏威夷

上一則

駭客組織「閃亮獵人」宣稱入侵FBI網路 成功竊取員工心理和醫療紀錄

下一則

川普原來有化妝 男性政客重視形象 化妝師：我會幫忙拔鼻毛

延伸閱讀

洛縣2社區再爆斑疹傷寒疫情 今年已109例

洛縣2社區再爆斑疹傷寒疫情 今年已109例
南布碌崙流浪貓疑遭集體毒殺 參議員懸賞緝嫌

南布碌崙流浪貓疑遭集體毒殺 參議員懸賞緝嫌
美洲獅闖日落區民宅前院 警封街數小時抓獲 裝GPS追蹤項圈後野放

美洲獅闖日落區民宅前院 警封街數小時抓獲 裝GPS追蹤項圈後野放
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

熱門新聞

尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人