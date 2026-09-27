西雅圖年度預算91億 擬增警力、削減消防加班費惹議

西雅圖市府提出新年度預算，市議會已開始審議，並將舉行兩場大型公共聽證會，居民可以遠距或親自發言。(取自西雅圖市議會官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖市長提出91億元新預算，擬增加警力與無家者收容、民生福利支出，同時削減消防加班費及市府職位，市議會將密集審查並可能修正。

西雅圖 市長威爾森（Katie Wilson）提出2027至2028年度預算，市議會將於未來兩個月逐項檢視這份規模達91億元、直接影響居民公共安全與日常生活的支出計畫。根據預算提案，西雅圖新年度將增加警察、擴充無家者收容床位、提供學生免費早午餐，但將削減消防加班費並裁撤市府職位。

威爾森提出的2027年度預算總支出約91億元，一般基金約21億元。市府原本面臨約1.75億元結構性財政缺口，市長選擇以削減及調整支出為主，而不提出新的主要稅源，也不動用財政儲備填補缺口。

公共安全是預算最大焦點之一。市長計畫增加西雅圖警察局經費約6800萬美元，支應1250個警員職位，包括新增66個警員職缺。在西雅圖近期接連發生槍擊案、市府推出新槍枝暴力防治策略之際，增加警力被列為市長公共安全政策的重要環節。

但消防經費成為市議會首先提出質疑的項目。預算計畫減少西雅圖消防局約710萬美元加班經費。消防工會警告，現有人力已高度依賴加班維持勤務，削減經費可能增加第一線壓力。

市議會特別預算委員會主席Dan Strauss表示，他對削減消防預算，以及CARE社區危機應變人力有所疑慮。市長預算凍結14個非武裝危機應變人員職位，成為市議會接下來可能修改的項目。

對一般家庭而言，預算也包含多項直接民生支出。市府規劃投入食品銀行、營養補助及學生免費餐等計畫。市長並提出增加公共廁所及青少年活動經費。

無家可歸問題也是主要支出方向。市府擬投入約3700萬元，目標在2027年底前增加近1000張收容床，希望讓更多露宿街頭者進入室內安置，並維持租金援助及防止居民失去住房的相關措施。

為平衡預算，威爾森計劃裁撤128個市府職位，其中大部分是長期空缺職位，但仍有15個現任人員，可能涉及裁員。

市議會已開始逐一聽取部門說明，接下來可提出修正案。10月6日及11月5日並將舉行兩場大型公共聽證會，居民可以遠距或親自發言。市議會預訂11月陸續表決修正內容，11月20日進行最終表決。