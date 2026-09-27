我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

西雅圖年度預算91億 擬增警力、削減消防加班費惹議

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖市府提出新年度預算，市議會已開始審議，並將舉行兩場大型公共聽證會，居民可以...
西雅圖市府提出新年度預算，市議會已開始審議，並將舉行兩場大型公共聽證會，居民可以遠距或親自發言。(取自西雅圖市議會官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖市長提出91億元新預算，擬增加警力與無家者收容、民生福利支出，同時削減消防加班費及市府職位，市議會將密集審查並可能修正。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）提出2027至2028年度預算，市議會將於未來兩個月逐項檢視這份規模達91億元、直接影響居民公共安全與日常生活的支出計畫。根據預算提案，西雅圖新年度將增加警察、擴充無家者收容床位、提供學生免費早午餐，但將削減消防加班費並裁撤市府職位。

威爾森提出的2027年度預算總支出約91億元，一般基金約21億元。市府原本面臨約1.75億元結構性財政缺口，市長選擇以削減及調整支出為主，而不提出新的主要稅源，也不動用財政儲備填補缺口。

公共安全是預算最大焦點之一。市長計畫增加西雅圖警察局經費約6800萬美元，支應1250個警員職位，包括新增66個警員職缺。在西雅圖近期接連發生槍擊案、市府推出新槍枝暴力防治策略之際，增加警力被列為市長公共安全政策的重要環節。

但消防經費成為市議會首先提出質疑的項目。預算計畫減少西雅圖消防局約710萬美元加班經費。消防工會警告，現有人力已高度依賴加班維持勤務，削減經費可能增加第一線壓力。

市議會特別預算委員會主席Dan Strauss表示，他對削減消防預算，以及CARE社區危機應變人力有所疑慮。市長預算凍結14個非武裝危機應變人員職位，成為市議會接下來可能修改的項目。

對一般家庭而言，預算也包含多項直接民生支出。市府規劃投入食品銀行、營養補助及學生免費餐等計畫。市長並提出增加公共廁所及青少年活動經費。

無家可歸問題也是主要支出方向。市府擬投入約3700萬元，目標在2027年底前增加近1000張收容床，希望讓更多露宿街頭者進入室內安置，並維持租金援助及防止居民失去住房的相關措施。

為平衡預算，威爾森計劃裁撤128個市府職位，其中大部分是長期空缺職位，但仍有15個現任人員，可能涉及裁員。

市議會已開始逐一聽取部門說明，接下來可提出修正案。10月6日及11月5日並將舉行兩場大型公共聽證會，居民可以遠距或親自發言。市議會預訂11月陸續表決修正內容，11月20日進行最終表決。

精華 FAQ

  • 這份預算總支出約91億元，一般基金約21億元，核心涵蓋公共安全、無家者收容、學生免費餐食與市政服務調整，直接影響居民日常生活與城市治理。

  • 因近期槍擊案頻傳，市府又推動新槍枝暴力防治策略，因此計畫增加西雅圖警察局約6800萬美元，支應1250個警員職位，並新增66個警員職缺。

  • 預算擬減少消防局約710萬美元加班費，並凍結14個非武裝危機應變人員職位；消防工會憂心人力已依賴加班維持勤務，市議會也質疑這會加重第一線壓力。

西雅圖

上一則

駭客組織「閃亮獵人」宣稱入侵FBI網路 成功竊取員工心理和醫療紀錄

下一則

川普原來有化妝 男性政客重視形象 化妝師：我會幫忙拔鼻毛

延伸閱讀

暴力案頻傳 西雅圖新槍枝暴力防治計畫 強化巡邏4熱區

暴力案頻傳 西雅圖新槍枝暴力防治計畫 強化巡邏4熱區
「公共負擔」新政 紐約福利自動登記案縮水

「公共負擔」新政 紐約福利自動登記案縮水

西雅圖托育員補助250萬元 開放申請

西雅圖托育員補助250萬元 開放申請
庫比蒂諾警費漲34% 市府抗爭後妥協簽約

庫比蒂諾警費漲34% 市府抗爭後妥協簽約

熱門新聞

尹集憲(左)、尹集成(右)與舊金山前市長布里德(中)交談。（本報檔案照）

從白手起家到政壇大金主 華裔「麥當勞大王」：回饋國家

2026-09-22 14:23
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
美國新聞與世界報導曾經連續15年將普林斯頓大學列為全美排名第一大學，但最新排名顯示，今年麻省理工學院(圖)躍居第一名，普林斯頓大學跌至第二。(美聯社)

「全美第1大學」換人了 麻省理工擠下15年冠軍普林斯頓

2026-09-22 19:44
緬因州捕獲的母青蟹有大量的卵。(美聯社)

歐洲青蟹氾濫 北美海域生態遭殃 吃蟹消滅牠？得鼓勵漁民捕撈

2026-09-23 02:22
網友來到波士頓後經常感到天空灰濛濛，9月氣溫已明顯轉涼。氣候示意圖，非新聞事件圖。(路透)

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

2026-09-26 19:55
遭白宮封殺的MS NOW記者希雅德(Vaughn Hillyard)21日在白宮外播報。歐新社

福斯等4大電視台暫停採訪川普 聲援CNN捍衛新聞自由

2026-09-21 15:19

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人