風災重創庫拉醫院 夏威夷州砸6500萬重建

茂宜島重要醫療據點庫拉醫院確定將重建開門。(取自茂宜醫療機構官網)

AI摘要 文章摘要整理： 庫拉醫院受科納低壓風暴重創後，夏威夷州與凱瑟醫療集團將投入約6500萬元重建並提升韌性，讓急診、住院與長照服務重新回到茂宜島社區。

遭科納低壓（Kona Low）風暴重創、急診及長期照護服務被迫中斷後，茂宜島 內陸地區重要醫療據點庫拉醫院（Kula Hospital）確定將重建開門。夏威夷 州政府與凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）將合計投入約6500萬元，不只修復風災損害，也將強化建築抵禦極端天候能力，讓當地急診、住院及長期照護服務重返社區。

3月科納低壓風暴造成庫拉醫院嚴重損害，醫院、急診部門及Hale Makamae長期照護機構因此暫時關閉。夏威夷州政府、非營利機構茂宜醫療（Maui Health） 及凱瑟集團最新宣布，已確定推動修復及重新開放計畫。

工程初估耗資約6500萬元，州政府將提供4200萬元，凱瑟集團投資2300萬元。最終金額仍可能隨規畫及施工細節調整，目前尚未公布確切重新開放日期。

州長格林（Josh Green）表示，庫拉醫院數代以來一直是茂宜島內陸社區的重要醫療支柱，這次重建不只是修復受損設施，更希望打造一座更堅固、更具韌性的醫院，同時保留其歷史特色。工程將整修並現代化醫院內部空間及重要建築系統。

庫拉醫院關閉後，受影響的不只是一般醫療服務。Hale Makamae住民在風暴後一度被迫遷往歐胡島，目前已返回茂宜島，暫時安置在茂宜紀念醫療中心（Maui Memorial Medical Center）院區新整修的空間，並重新與原有照護團隊及其他住民團聚。待庫拉醫院修復完成後，茂宜醫療計畫讓這批住民重新搬回原來的院區。

茂宜醫療代理執行長Wade Ebersole表示，修復計畫確定後，終於能向恢復庫拉院區醫療服務邁進。他也感謝住民、家屬及社區在數月變動與不確定期間保持耐心。

目前庫拉診所（Kula Clinic）仍正常開放，繼續服務當地居民，但庫拉醫院急診部門仍處於關閉狀態。院方提醒，發生醫療緊急狀況者應撥打911，或直接前往茂宜紀念醫療中心急診部門。