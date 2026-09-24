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西雅圖台灣之夜登場 聚焦新世代台裔認同

記者馬璿／紐約即時報導
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「TAIWAN NIGHT 2026：Voices of Diaspora」活動...
「TAIWAN NIGHT 2026：Voices of Diaspora」活動9月19日晚間在西雅圖WithinSodo舉行。(主辦單位提供)

以海外新世代台裔美國人文化認同為主題的「TAIWAN NIGHT 2026：Voices of Diaspora」活動，9月19日晚間在西雅圖WithinSodo舉行。活動以台灣夜市為靈感，結合台灣美食與藝術攤位、華語流行音樂DJ、變裝表演及舞蹈演出，據主辦單位統計約600人參與。

主辦單位表示，TAIWAN NIGHT的目的不僅是介紹台灣文化，更希望讓在海外成長的新世代台裔美國人，有機會以自己的方式定義、延續並創造屬於自己的台灣聲音。主題「Voices of Diaspora」所指的，也不只是離開台灣之後的移民故事，而是包括新世代在不同文化之間形成的身分認同、觀點與創意。

活動現場則是將台灣夜市常見的美食、藝術、音樂與表演帶進西雅圖。美食及藝術攤位提供參與者認識台灣、彼此互動的場域，除有DJ播放華語流行音樂外，另有多種舞蹈與變裝皇后演出。主辦單位指出，相較於傳統形式的文化活動，此次嘗試以較貼近年輕世代的語言呈現台灣文化，從音樂、時尚、舞蹈到飲食，不只主動地保存文化不只，更給予全新的詮釋空間。

主辦單位也說明，此次活動邀集來自不同城市的台灣社群、青年組織及文化工作者參與，希望以西雅圖為交流據點，進一步串聯西雅圖及全美各地的台灣社群，讓不同世代的台灣人有更多交流、合作與相互理解的機會。

僑委會表示，近年持續關注海外青年、文化傳承及世代交流，透過各項青年培力工作，推動海外青年的文化、服務與領導能力，鼓勵新世代台裔青年認識自身根源，並以專業與創意參與社群、連結台灣。西雅圖文教中心也透過青年文化大使等計畫，以「文化、服務、領導、傳承」為方向，培養海外台灣社群的新生力量。

當日僑務委員會副委員長賴麗瑩、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長林美呈、西雅圖華僑文教服務中心主任鍾佩珍及僑委會僑民處科長李嘉宜等人到場，與當地台美社群及青年交流。

當日僑務委員會副委員長賴麗瑩(左五)、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長林美呈(左四...
當日僑務委員會副委員長賴麗瑩(左五)、駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長林美呈(左四)、西雅圖華僑文教服務中心主任鍾佩珍(右三)及僑委會僑民處科長李嘉宜(右四)等人到場。(主辦單位提供)

當日演出融合變裝元素，嘗試以較貼近年輕世代的語言呈現台灣文化。(主辦單位提供)
當日演出融合變裝元素，嘗試以較貼近年輕世代的語言呈現台灣文化。(主辦單位提供)

「TAIWAN NIGHT 2026：Voices of Diaspora」活動...
「TAIWAN NIGHT 2026：Voices of Diaspora」活動9月19日晚間在西雅圖WithinSodo舉行。圖為表演者合影。(主辦單位提供)

精華 FAQ

  • 活動主題為「Voices of Diaspora」，核心訴求是讓海外新世代台裔美國人以自己的方式定義、延續並創造台灣聲音，並討論在多元文化間形成的身分認同。

  • 現場以台灣夜市為靈感，安排美食與藝術攤位、華語流行音樂DJ、舞蹈演出及變裝表演，透過飲食、音樂、時尚與表演，呈現更貼近年輕人的台灣文化樣貌。

  • 主辦單位希望以西雅圖為交流據點，串聯西雅圖及全美各地台灣社群，促進不同世代交流合作；僑委會則持續透過青年培力與文化大使計畫，培養海外台灣社群新生力量。

西雅圖 台灣夜市

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