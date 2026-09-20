冒用州府信騙個資 夏威夷示警住宅保固詐騙

AI摘要 文章摘要整理： 夏威夷州府提醒民眾提防冒用官方名義的住宅保固與房貸保障詐騙信，切勿依信中電話提供個資，應直接透過官方管道查證。

夏威夷 州政府提醒民眾，近期出現一系列冒用州政府機構名義的詐騙 信件，內容以「住宅保固」及「房貸保障」或其他緊急房產事項為名，誘導屋主撥打詐騙電話，並可能進一步套取個人、財務或房貸資料。

夏威夷州商業、經濟發展與觀光 廳（DBEDT）、綠色基礎設施管理局（HGIA），以及州商業暨消費者事務廳旗下消費者保護辦公室（OCP）聯合發布警告指出，這些可疑郵件會使用「Hawaii Green Infrastructure AU」或「Hawaii Green Infrastructure Authority」或其他相似名稱，刻意營造官方背景，增加信件可信度。

州府指出，詐騙信通常會以「最後通知」、縣書記官紀錄日期，或所謂住宅保固即將到期等字眼製造緊迫感，催促屋主立即撥打信中提供的電話號碼，處理所謂房屋保固、房貸保障或其他房產問題。

HGIA強調，這些信件並非由該局發出，局方與信件所列公司或電話號碼沒有任何關係。HGIA也不提供住宅保固產品，更不會透過未經要求寄出的信件索取居民個人資料。

州府提醒，收到可疑通知時，民眾不要直接撥打信上的電話，也不要提供社會安全號碼、銀行帳戶、信用卡、房貸資料或其他個人資訊。州府並呼籲居民，面對任何聲稱與政府、房貸或房產有關、又刻意強調「立即處理」的信件，應先查證來源，不要因對方製造的時間壓力而匆忙提供個資或付款。

HGIA表示，與計畫參與者聯繫時，只會使用官方電話 808-587-3868，以及電子郵件 [email protected]。任何未使用這些官方聯絡管道的訊息，都應提高警覺。若民眾收到聲稱與HGIA有關的郵件，但無法確認真偽，可直接透過上述官方電話或電子郵件向HGIA查證，不應依照信件提供的聯絡方式回覆。