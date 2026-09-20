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風災停電食物全壞壞 夏威夷糧食券延長補發期限

編譯組／綜合報導
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熱帶氣旋Lala過境後，夏威夷州長格林(左)視察災情，並協助搬運物資。州府近日宣...
熱帶氣旋Lala過境後，夏威夷州長格林(左)視察災情，並協助搬運物資。州府近日宣布，延長糧食券補發期限。(取自夏威夷州長格林臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

夏威夷州因熱帶氣旋Lala與颶風Lowell造成停電、淹水與食物腐壞，已獲聯邦批准延長SNAP受災家庭補發申請期限，並對部分地區啟動自動補發。

夏威夷州人類服務局（DHS）宣布，因熱帶氣旋Lala及颶風Lowell帶來強風、豪雨、淹水與長時間停電，不少家庭冰箱、冷凍庫內食物腐壞，州府已獲聯邦政府批准，延長補充營養援助計畫（SNAP，即糧食券）受災家庭申請補發福利的期限，讓居民有更多時間提出食物損失申報。

依最新規定，因Lala造成食物損失的SNAP家庭，可在9月23日前提交書面申請；受到Lowell影響的家庭，申請期限則延長至9月28日。

SNAP平時規定，家庭如果因災害造成食品損失，通常必須在事件發生後一定期限內向州府申報。由於近期兩場風暴接連影響夏威夷，州府向聯邦政府申請延長期限，希望避免居民因無法及時辦理而失去補發資格。夏威夷目前約有8萬多戶家庭領取SNAP。

Lala過境後，州府已獲准對部分受災地區進行「自動大規模補發」（AMR）。包括夏威夷縣、檀香山市縣所涵蓋的歐胡島，以及西茂宜部分地區，符合資格的SNAP家庭可自動獲得相當於8月份SNAP福利45%的補發，不必逐戶提出申請。州府表示，這項安排是因為當地普遍出現停電與食品腐壞，聯邦政府同意以較快速方式協助受災家庭。但若實際食品損失超過自動補發金額，或家庭情況不在自動補發範圍內，仍應另外提出申請。一般個別補發金額會依實際損失食品價值計算，但最高不超過當月原領取的SNAP福利。

Lowell過後，聯邦農業部也批准考艾島SNAP家庭採取自動補發措施。符合資格者可自動取得相當於原福利60%的補發。其他受Lowell影響但沒有納入自動補發地區的居民，仍可在9月28日前提交書面聲明，申請補發因災損失的食品福利。

DHS表示，補發制度是針對「已領取SNAP、並且因災害損失以SNAP購買食品」的家庭，並不是一般性的災害現金補助。符合條件的情況包括長時間停電、淹水或其他家庭災害，導致食品無法安全食用。

精華 FAQ

  • 因Lala與Lowell接連帶來強風、豪雨、淹水與長時間停電，許多家庭冰箱和冷凍庫食物腐壞，州府擔心居民來不及申報而失去補發資格，因此向聯邦申請延長。

  • 因Lala造成食物損失的SNAP家庭，須在9月23日前提交書面申請；受Lowell影響的家庭，申請期限則延長至9月28日，讓居民有更多時間辦理。

  • Lala後，夏威夷縣、歐胡島及西茂宜部分地區可自動獲得相當於8月SNAP福利45%的補發；Lowell後，考艾島符合資格者則可自動取得原福利60%的補發。

糧食券 夏威夷 颶風

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