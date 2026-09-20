歡度萬聖節 西雅圖開放封街免費申請 10月20日截止

萬聖節將至，西雅圖開放居民可免費申請封街，在自家街區舉辦變裝散步、尋寶遊戲、鄰里聚會等活動。(取自西雅圖交通局官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖交通局推出Trick-or-Streets，讓居民在萬聖節與亡靈節期間免費申請封街，舉辦社區遊行、尋寶與聚會，申請期限至10月20日。

西雅圖 交通局（SDOT）推出「Trick-or-Streets」社區活動，鼓勵居民在萬聖節 及亡靈節（Día de Muertos）期間，把住家街道暫時變成鄰里共享的節慶空間。市府表示，只要活動對大眾開放，居民即可免費申請封街，在自家街區舉辦變裝散步、尋寶遊戲、鄰里聚會等活動。

今年Trick-or-Streets活動期間為10月21日至11月2日，申請截止日期為10月20日。經核准後，活動主辦人最多可申請封閉連續三個街區，適合舉辦變裝遊行、親子散步及社區尋寶等活動。不過，橫向交叉道路仍須保持開放，以供車輛通行。

市府指出，多街區封路最適合住宅街道，尤其是路面沒有黃色或白色分隔線的區域。封街活動最晚可持續至晚上10時；若活動延續至天黑後，主辦人必須在路障及封街標誌上加貼反光膠帶，並在每個街區末端安排成年人看守，同時提前通知附近居民，以降低夜間交通安全風險。

居民可透過市府提供的簡易登記表提出申請，也可撥打（206）684-7623尋求協助，市府並提供免費口譯服務。交通局提醒，有意參加者最好提前送件，越早申請越能及早完成審查。

除了各社區自行舉辦活動外，Seattle Center也將舉行亡靈節慶典，預訂10月31日至11月1日上午11時至下午6時，在Armory Food & Event Hall及Fisher Pavilion舉行，活動屬於Seattle Center Festál文化節系列，免費對外開放。

市府也藉由這項活動介紹Halloween與Día de Muertos之間的文化差異。亡靈節起源於古代中部美洲，包括現今的墨西哥及中美洲北部，後來與西班牙天主教傳統中的諸聖節及追思亡者節融合。萬聖節偏重變裝與娛樂，亡靈節更強調家庭記憶與對逝者的追念。