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暴力案頻傳 西雅圖新槍枝暴力防治計畫 強化巡邏4熱區

編譯組／綜合報導
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西雅圖推出新槍枝暴力防治計畫，社區協助應變及參與局（CARE）將負責擴統籌。(取...
西雅圖推出新槍枝暴力防治計畫，社區協助應變及參與局（CARE）將負責擴統籌。(取自西雅圖CARE官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖在接連槍擊事件後公布新計畫，整合警政、社福與心理健康資源，並鎖定4個高風險熱區加強巡邏與介入。

西雅圖近期接連發生重大槍擊事件，市長威爾森（Katie Wilson)日前公布新的槍枝暴力防治計畫，將社區暴力介入、911緊急應變、警察巡邏、青少年服務及心理健康資源納入同一套協調架構，希望從「事後處理」轉向更強調「事前預防」。市府並將加強Belltown、North Aurora、Little Saigon及Rainier Beach等槍枝暴力高風險地區的警力與自行車巡邏。

這項新方案是在一連串暴力事件後推出。9月初Belltown一天內發生多起槍擊，造成三人死亡、三人重傷；今年夏天Bite of Seattle活動也發生重大槍擊案，North Aurora、Little Saigon 與 Rainier Beach等地亦持續出現治安事件。威爾森表示，雖然警方數據顯示，今年西雅圖槍擊與凶殺案整體降至近十年低點，但近期案件仍讓居民對治安感到不安，市府必須加快整合現有防治工作。

新計畫最大的結構性變化，是由社區協助應變及參與局（CARE）統籌槍枝暴力防治。CARE目前已負責911通訊中心及社區危機應變，未來社區暴力介入團隊也將轉入 CARE 體系，使第一線工作者能在槍擊發生後更快介入、安撫衝突、協助受害家庭，並與警察、消防及醫療單位同步行動。

目前由市府人類服務局管理的九個社區暴力介入合約，也將改由CARE管理。這些計畫包括街頭衝突降溫、槍擊後社區支援、合作協助槍傷患者及家屬，以及針對少數高度涉入槍枝暴力人士提供密集個案服務。

至於警方，西雅圖警察局將增加 Belltown、North Aurora、Little Saigon及Rainier Beach的自行車巡邏，以提高街區能見度和反應速度。市府表示，警察局今年預計招募超過140名新警員，2027年街上警力可望比今年增加。

除了執法，市府也把青少年服務列為核心。人類服務局將持續投入超過800萬美元，用於兒童、青少年與家庭的暴力預防。市府另計畫增加13至24歲年輕人的免費心理健康資源，希望在問題演變成危機前介入。

另一項措施是加強「極端風險保護令」（ERPO）運用。市府將安排專責律師，直接與警方合作，檢視暴力犯罪情報、報復威脅及證人恐嚇等風險，判斷是否適合向法院申請暫時限制高風險人士持有槍枝。重點區域仍包括 Rainier Beach、Aurora 及 Belltown。

精華 FAQ

  • 市府希望把原本分散的應變與預防工作整合起來，從「事後處理」轉向「事前預防」，結合社區暴力介入、911應變、警力、青少年服務與心理健康資源。

  • 市府將加強 Belltown、North Aurora、Little Saigon 與 Rainier Beach 的警力和自行車巡邏，藉由提高街區能見度與反應速度，降低槍枝暴力與治安風險。

  • CARE 會統籌槍枝暴力防治，並把社區暴力介入團隊納入其架構，讓第一線工作者能更快處理槍擊後衝突、安撫受害家庭，並與警消醫療同步行動。

心理健康 槍擊 西雅圖

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