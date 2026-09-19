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華盛頓州與台教育部簽備忘錄 合作語言及STEM教育

中央社／台北19日電
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台灣教育部19日表示，已與美國華盛頓州教育廳簽教育合作備忘錄，未來合作聚焦語言及...
台灣教育部19日表示，已與美國華盛頓州教育廳簽教育合作備忘錄，未來合作聚焦語言及STEM（科學、科技、工程、數學）教育等重點領域，增進雙邊教育機構及教育人員學術與教學交流。(取材自Jeswin Thomas on Unsplash)

台灣教育部今天表示，已與美國華盛頓州教育廳簽教育合作備忘錄，未來合作聚焦語言及STEM（科學、科技、工程、數學）教育等重點領域，增進雙邊教育機構及教育人員學術與教學交流。

教育部發布新聞稿說，備忘錄由華盛頓州教育廳首席教育官勒斯拉普（Susan Lathrop）及教育部國際及兩岸教育司長李毓娟代表簽署。

教育部表示，勒斯拉普訪台期間參訪多所教育機構、國家教育研究院及國家華語測驗推動工作委員會等，實地了解台灣海洋教育、原住民族文化教育、人工智慧（AI）教育及美感教育推動成效。

教育部說，締約呼應「台美教育倡議」政策方向，雙方在語言教育及人員交流方面已累積良好合作成果，教育部將持續透過「台美教育倡議」，以教育合作為基礎，強化人才培育、語言能力及人員交流，促進雙方政策與教育資源有效連結，期盼為兩國教育界帶來更具國際視野發展前景。

教育部表示，華盛頓州教育廳已將台灣「華語文能力測驗」納入「雙語徽章」採認測驗之一，7月華盛頓州教育廳接待青年百億海外圓夢基金計畫「卓越教職：台美見習營」團隊，安排台灣青年參與華盛頓州教育廳初任教師支持計畫，並到當地學校見習。

教育部說，台灣已與美國28州簽31件教育合作備忘錄，這次與華盛頓州合作，擴大雙邊人員交流，也將拓展華語及英語教師實質互動與教學資源共享。

精華 FAQ

  • 雙方簽署教育合作備忘錄後，將把合作重點放在語言教育與STEM教育，並進一步促進教育機構、教師與學生之間的學術及教學交流。

  • 勒斯拉普訪台期間參訪多所教育機構，也到國家教育研究院與國家華語測驗推動工作委員會等單位，了解台灣在海洋教育、原住民族文化教育、AI教育與美感教育的推動成果。

  • 華盛頓州已將台灣華語文能力測驗納入雙語徽章採認測驗之一，且曾接待台灣青年見習團參與初任教師支持計畫；台灣目前也已與美國28州簽署31件教育合作備忘錄。

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