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夏州觀光花費升 旅客小增但停留天數減

編譯組/綜合報導
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夏威夷今年上半旅客人數增加2.%，達500萬人，但總停留天數減少3.8%。(美聯...
夏威夷今年上半旅客人數增加2.%，達500萬人，但總停留天數減少3.8%。(美聯社)

夏威夷觀光業今年出現一個明顯轉變：旅客人數增加，花費也持續上升，但停留時間愈來愈短。夏威夷州商業、經濟發展與觀光廳（DBEDT）最新報告指出，2026年上半年全州旅客人數較去年同期增加2.5%，達500萬人，旅客總消費增加6.3%，至116億美元；但總旅客停留天數卻下降3.8%。

DBEDT預估，2026年全年旅客人數將達970萬人，比去年增加0.9%，但旅客總停留天數可能下降4.5%。名目旅客消費則預估增加2.3%，達224億美元。展望2027年，州府預期旅客停留天數可望回升2.7%，旅客消費則可能增加5.1%，之後維持較溫和成長。

另值得注意的是，國際市場復甦仍不穩定。DBEDT指出，9月至11月的預定直飛航班座位中，美西增加6.5%，美東增加4.4%；相反地，日本減少12.9%、加拿大減少12.7%、南韓減少21.8%，大洋洲更減少21.3%。

日本市場尤其值得注意。日圓仍偏弱，使赴夏威夷旅遊成本偏高，加上機票與住宿價格上升，可能壓抑日本旅客回流。對長期高度依賴日本市場的夏威夷觀光業而言，這仍是結構性挑戰。

夏威夷旅遊出現「人來了、錢也花了，但住得更短」的趨勢，在7月更加明顯。當月旅客人數較去年增加1.1%，但平均停留時間大減14.1%，只剩約7.6天，總旅客天數也下降13.1%。不過，旅客平均每日消費卻大幅增加17.1%，達每人約296美元，抵銷了停留時間縮短的影響，使7月整體旅客消費仍比去年同期增加1.7%。

這代表夏威夷觀光模式正逐漸從過去的「長住型旅遊」，轉向更短、更集中消費的型態。

整體而言，夏威夷觀光業今年不是「沒有人來」，而是旅遊方式正在改變。未來觀光業真正需要關注的，若短住趨勢持續，夏威夷旅遊業可能必須重新調整產品與服務模式，才能維持觀光對經濟的支撐力。

精華 FAQ

  • DBEDT報告顯示，2026年上半年夏威夷全州旅客人數較去年同期增加2.5%，達500萬人；旅客總消費增加6.3%，至116億美元，整體表現仍維持成長。

  • 因為旅客雖然增加、花費也上升，但總停留天數下降3.8%，7月更明顯，平均停留時間只剩約7.6天，顯示觀光模式正從長住型轉向短住集中消費。

  • DBEDT指出，9月至11月預定直飛座位中，日本、加拿大、南韓與大洋洲都明顯減少，其中日本減少12.9%，日圓偏弱與機票住宿變貴，將持續壓抑回流。

夏威夷 觀光

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