高通膨拖累 夏威夷今年GDP僅1.3%

夏威夷州將今年實質經濟成長率預估下修至1.3%，低於2025年的2.5%，主因通貨膨脹壓力、就業成長放緩與旅客停留天數縮短。(取自夏威夷旅遊局)

夏威夷 州商業、經濟發展與觀光廳（DBEDT）公布2026年第3季《統計與經濟報告》，將今年實質經濟成長率預估下修至1.3%，低於2025年的2.5%，也低於今年第2季預估的1.6%。州府指出，通貨膨脹 長壓力、就業成長放緩與旅客停留天數縮短，是今年經濟降溫的主要原因，營建、醫療與觀光消費則提供了支撐。

DBEDT預估，夏威夷經濟未來幾年仍將維持成長，但步調偏慢，2027年成長1.6%，2028年與2029年均約1.8%。這代表州內經濟並非陷入衰退，而是從去年的較快擴張轉向溫和成長。

目前最明顯的壓力來自物價。2026年7月，夏威夷都會區消費者物價指數（CPI-U）較去年同期上升5.6%，不含食物及能源的核心通膨為4.8%，服務價格上漲6.8%，能源價格更大增22.5%。雖然5月至7月期間整體物價漲勢已開始放緩，DBEDT仍預估今年平均通膨率達4.4%。

高通 膨也侵蝕居民實際購買力。DBEDT估計，今年名目個人所得可成長4%，達約1141億美元，但扣除物價後，實質個人所得僅增加0.6%，遠低於2025年的3.9%。

勞動市場雖仍緊俏，但力道正在放慢。7月經季節調整後非農業就業約64萬2700人，僅比去年同期增加0.2%，失業率則升至2.7%。今年前七個月，營建業增加1300個工作，醫療保健與社會援助增加2100個工作，是主要成長來源；住宿、餐飲業也有小幅增加。相較之下，政府部門就業走弱。

從整體產出來看，2026年名目GDP預估成長5.2%，達約1311億美元，但扣除通膨後的實質GDP只成長1.3%，顯示很大一部分增幅其實來自價格上升，而非真正的產量或實質活動擴張。

DBEDT指出，夏威夷今年不是衰退，而是進入一個「成長仍在、但明顯放慢」的階段，高生活成本仍是州內經濟最大的壓力之一。