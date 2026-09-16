西雅圖托育員補助250萬元 開放申請

西雅圖市府推出總額250萬美元的托育人員留任補助，申請截止日為9月30日。(取自西雅圖市府官網)

在西雅圖 從事幼兒托育工作的華人 注意了。西雅圖市府宣布推出總額250萬美元的托育人員留任補助，由符合資格的托育機構代表員工申請，審核通過後再直接發放給員工。申請截止日為9月30日，共提供包括中文在內的六種語言申請表，預計符合資格的托育人員可在2026年底前收到一次性補助。

西雅圖市教育暨早期學習局（DEEL）表示，這筆250萬美元經費來自「家庭、教育、學前教育與承諾」（FEPP）稅收計畫，並與BrightSpark早期學習服務合作辦理，希望藉由直接提供經濟支持，改善托育工作者待遇並提高留任率，維持全市托育服務品質。

這項補助並非由托育員工自行申請。符合資格的托育中心必須位於西雅圖市界內，並取得華盛頓州兒童、青少年及家庭局（DCYF）執照，由雇主代表員工提出申請；家庭托育（Family Child Care）則由執照持有人申請。個別托育人員也須符合條件，包括至少從2026年9月7日起持有有效STARS ID，而且在雇主提出申請時，仍受僱於該托育機構。

對華人業者而言，這次申請較為便利。除了英文之外，市府也提供中文、西班牙文、越南文、索馬利文及阿姆哈拉文等多種語言申請表。申請經審核後，BrightSpark會先將資金交給符合資格的托育機構，再由機構直接支付給合格員工。

每名托育工作者究竟能領多少，目前尚未確定。市府表示，實際金額將視所有提出申請的雇主申報的合格員工總人數而定，並非固定金額。市府與BrightSpark預計在今年底以前完成款項發放。

市府指出，發放補助的另一重要原因，是西雅圖托育人員長期面臨收入跟不上生活成本的問題。研究發現，托育專業人員現有薪資與足以維持基本生活的「生活工資」之間，每月差距約1800至2500美元。