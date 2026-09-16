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西雅圖首設「拒絕推銷名單」 阻掠奪性購房

編譯組/綜合報導
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西雅圖市長威爾遜簽署新法，建立全市首個「拒絕推銷名單」（Do Not Solic...
西雅圖市長威爾遜簽署新法，建立全市首個「拒絕推銷名單」（Do Not Solicit List），並訂有罰款，以阻止掠奪性購房行為。(取自西雅圖市府官網)

西雅圖市長威爾遜（Katie B. Wilson）簽署第127491號條例，建立全市首個「拒絕推銷名單」（Do Not Solicit List），屋主登記後，可依法拒絕房地產業者持續上門或聯絡推銷；違規者初犯可罰1000美元，再犯每次最高2000美元。新法將於2027年6月1日正式實施。

屋主姓名加入名單30天後，相關業者即不得再進行房地產推銷，而且違規持續的每一天都可視為一次獨立違規。屋主也可在違規發生後兩年內提出民事訴訟，包括要求賠償因此造成的精神痛苦。

西雅圖市府表示，新法主要是因為部分房地產投資者或購屋業者長期鎖定特定屋主，透過電話、簡訊、郵件甚至直接接觸，不斷提出購屋要求。這類「掠奪式購屋」（predatory homebuying）行為對年長者及少數族裔屋主影響尤其明顯，有些業者甚至趁屋主積欠房貸、剛失去伴侶或面臨經濟困境時介入，想以低於合理市場價值的價格取得房產。

威爾遜表示，每個人在自己家中都應享有隱私與尊嚴，新條例就是要建立真正可以執行的保護制度，把決定「誰可以聯絡我」的權利交回屋主。

新法實施後，西雅圖民權辦公室將負責執法。市府並將持續至2029年公布年度報告，統計加入名單人數、投訴、違規通知、申訴及罰款等資料。

至於屋主如何登記加入「拒絕推銷名單」，市府目前尚未公布詳細程序，預計將在2027年6月1日制度上路前提供申請方式。對經常收到「現金買房」「快速成交」等陌生邀約的西雅圖屋主而言，新法意味著未來一句「不要再聯絡我」，將不再只是拒絕，而有法律作為後盾。

推動條例的市議員Dionne Foster指出，掠奪式購屋不只令人厭煩，更可能侵蝕弱勢家庭多年累積的房屋淨值。一旦屋主在壓力下低價出售住宅，損失的不只是房子，也可能是數十年累積的世代財富。

這項立法最初受到西雅圖黑人長期屋主的經驗與倡議推動。Black Legacy Homeowners執行主任Chukundi Salisbury表示，多年來親眼看到不少屋主遭遇激進購屋手段。對一般人而言，陌生購屋電話或許只是騷擾，但對積欠房貸、剛失去伴侶，或正處於人生低潮的人來說，卻可能成為迫使其放棄房產的最後一根稻草。

精華 FAQ

  • 這項制度是要限制房地產業者對已登記屋主的持續推銷與騷擾，包括電話、簡訊、郵件及直接上門聯絡，避免他們以低價誘導屋主出售房產。

  • 屋主姓名加入名單30天後即生效；初犯可罰1000美元，再犯每次最高2000美元，且持續違規的每一天都可被視為一次獨立違規。

  • 因為掠奪式購屋常鎖定弱勢屋主，利用喪偶、欠房貸或經濟困境施壓，迫使他們低價賣屋，進而侵蝕多年累積的房屋淨值與世代財富。

西雅圖

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