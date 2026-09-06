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華州沙門氏菌疫情 青花椰苗疑感染源

編譯組/綜合報導
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華盛頓州出現青花椰苗疫情，公共衛生實驗室正在檢驗Evergreen Fresh ...
華盛頓州出現青花椰苗疫情，公共衛生實驗室正在檢驗Evergreen Fresh Sprouts及其他供應商的芽菜樣本，以進一步確認汙染來源。(取自華盛頓州府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

華盛頓州出現與青花椰苗相關的沙門氏菌疫情，已累計13人染病、2人住院，衛生單位雖未正式召回，仍呼籲民眾立即停止食用相關產品。

華盛頓州衛生廳正在調查一起與青花椰苗（broccoli sprouts）有關的沙門氏菌疫情，截至9月2日，州內已有13人染病，其中二人住院，以金恩縣四個病例最多。衛生官員已將疫情與愛達荷州業者Evergreen Fresh Sprouts生產的青花椰苗聯繫起來，雖然尚未發布召回令，但呼籲消費者不要食用相關產品。

州衛生廳表示，華州13名患者分布於七個縣，其中金恩縣四例、華特康縣（Whatcom）三例、史波坎（Spokane）二例，另有四縣各一例。患者發病日期介於7月7日至8月18日。

衛生官員訪問華州12名患者，其中八人表示發病前曾食用Evergreen Fresh Sprouts生產的芽菜，七人明確表示吃過青花椰苗，另一人無法確認食用的芽菜種類。相關產品曾透過雜貨店、食品合作社及餐廳販售，但主管機關尚未公布完整銷售地點名單。

截至9月4日，相關青花椰苗尚未正式召回，但州衛生廳已建議消費者不要食用Evergreen Fresh Sprouts的青花椰苗。家中若有最近購買的相關產品，應立即丟棄或退回商店；曾接觸芽菜的容器、廚房檯面及其他物品，也應使用肥皂及熱水徹底清洗。

沙門氏菌主要透過受汙染的食物或水傳播，也可能因接觸受感染動物及其環境而感染。常見症狀包括腹瀉、發燒、腹部痙攣、噁心、嘔吐、頭痛及畏寒，多數患者症狀持續數日。即使症狀消退，感染者仍可能在一段時間內傳播細菌。

衛生廳提醒，如果出現腹瀉並伴隨華氏102度以上高燒、腹瀉超過三天仍未改善、血便、嚴重嘔吐到無法補充水分，或出現尿量減少、口乾、站立時頭暈等脫水症狀，應儘快聯絡醫療人員。

芽菜通常在溫暖、潮濕環境中培育，這類環境也有利細菌繁殖，加上青花椰苗等芽菜經常生食，使受到汙染後的食安風險更受重視。衛生部呼籲消費者留意家中及外食所使用的芽菜來源，並保持良好洗手及廚房清潔習慣。

精華 FAQ

  • 截至9月2日，華盛頓州已通報13人感染沙門氏菌，其中有2人住院治療；病例分布於7個縣，以金恩縣4例最多，顯示疫情已非單一地區事件。

  • 調查人員已將疫情與愛達荷州業者Evergreen Fresh Sprouts生產的青花椰苗聯繫起來；多名患者曾在發病前食用該公司芽菜，因此被列為主要疑似感染源。

  • 州衛生廳建議不要食用Evergreen Fresh Sprouts的青花椰苗，家中若有近期購買的產品應立即丟棄或退回商店，並以肥皂和熱水徹底清洗容器、檯面與接觸物。

愛達荷州 疫情 沙門氏菌

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