西雅圖9月26日全市服務日 邀民眾參與

2026年Show Up, Seattle! 將於9月26日登場。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖市府宣布2026年「Show Up, Seattle!」全市服務日將於9月26日舉行，志工與活動主辦者已開放報名，號召居民透過各類社區服務共同改善城市環境。

西雅圖 市府宣布，2026年「Show Up, Seattle! 全市服務日」（Day of Service）將於9月26日（周六）登場，目前已全面開放志工及活動主辦者報名，服務項目遍布全市各社區。

西雅圖鄰里局、公共事業局、公園及遊憩局、西西雅圖社區學校及多個社區合作夥伴共同宣布啟動今年志工招募。市府表示，服務日安排不同類型的活動，希望無論年齡、興趣或經驗，都能找到適合自己的參與方式。

「Show Up, Seattle!」今年邁入第五年，主要透過一天的全市動員，號召居民走進自己生活的社區，以實際行動改善公共環境。服務項目包括社區清潔及美化、整理社區花園、維護公園、協助學校及非營利組織，以及其他由社區自行發起的公益計畫。

今年也適逢西雅圖鄰里局成立35周年。局長Quynh Pham表示，以全市服務日紀念35周年別具意義。她鼓勵居民依自己的興趣選擇服務項目，可以與家人朋友結伴參加，也可以獨自加入，在服務社區的同時結識新朋友。她指出，對一些平日與鄰居互動不多、感覺與社區缺乏連結的居民而言，服務日也是重新認識鄰里、建立社區關係的機會。只要「捲起袖子」，就能與其他市民一起為居住的城市出力。

西雅圖公共事業局總經理兼執行長Andrew Lee也表示，志願服務的意義在於關心超越個人的公共事務，他自己透過志工活動認識不少優秀的西雅圖居民，鼓勵更多市民加入今年的服務行列。

除招募個人志工外，市府也邀請社區組織、學校、宗教團體、企業及居民自行籌辦服務活動，讓更多鄰居共同參與。

市府表示，目前志工與活動主辦者報名均已開放，有興趣的民眾可至西雅圖市府「Day of Service」網站查看各社區服務項目及完成登記，9月26日一起以行動為西雅圖社區盡一分力。