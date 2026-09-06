3000噸風災垃圾清運 歐胡島區域公園重新開放

after- 經過六個月清理、重新開放的歐胡島區域公園。(取自檀香山府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 歐胡島區域公園在春季科納低壓災後曾被徵用為臨時廢棄物處理場，經6個月清理與檢測後已恢復開放，成為島上災後復原的重要進展。

今年春季科納低壓（Kona Low）接連侵襲歐胡島，引發洪水並造成大量災害廢棄物。檀香山市府宣布，曾被徵用為臨時災害廢棄物處理場的歐胡島區域公園（Patsy T. Mink Central Oʻahu Regional Park，CORP），歷經約六個月清理、環境檢測及修復後，已全面恢復開放。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，今年科納低壓對瓦伊阿魯阿（Waialua）等地造成嚴重破壞，市府環境服務局（ENV）、公園及遊憩局（DPR）與民間承包商迅速投入災後工作，不僅協助受災居民清理家園，也妥善維護被臨時徵用的公園土地。如今場地重新開放，是歐胡島災後復原的一項重要里程碑。

今年3月洪災發生後，市府依緊急狀態公告，將中歐胡島區域公園部分土地指定為臨時災害廢棄物堆置場，以加速清理受災最嚴重地區、尤其是北岸（North Shore）的廢棄物。這項安排依循市府《災害廢棄物管理與作業計畫》進行。

臨時堆置場實際運作18天，期間約有3000噸風暴廢棄物運抵現場，包括洪災後受損住宅及居民私人財物的殘骸。廢棄物在現場完成分類後，再運往衛生掩埋場及不同資源回收業者處理。

市府也委託獨立實驗室，在清理前後分別進行土壤檢測，結果均未發現有害汙染物，符合夏威夷州衛生廳相關要求。廢棄物全部清除後，工作人員再以乾淨土壤整平土地、修復灌溉系統並重新播種草籽，使草地恢復原貌。

公園及遊憩局官員Nate Serota指出，市府並不希望再次利用公園作為災害廢棄物場，但當島上其他社區遭遇重大災害時，「一座島、一個歐胡島」，有能力的社區就應伸出援手。

before-曾被徵用為臨時災害廢棄物處理場的歐胡島區域公園，當時堆放3000噸垃圾。(取自檀香山府官網)