夏威夷科納強震災民 可申請聯邦個人援助 11月1日截止

夏威夷州長格林宣布，科納地震災民可申請聯邦緊急事務管理署個人災害援助。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 夏威夷科納6.0地震造成住宅與供水等損害後，聯邦已核准災難宣告，災民可申請FEMA個人援助至11月1日，也能透過SBA取得低利貸款協助復原。

夏威夷 大島科納（Kona）地區5月發生規模6.0地震 ，部分居民住宅、供水設備及財產受損。夏威夷州長格林（Josh Green）宣布，川普 總統已批准州府提出的重大災難宣告申請，使符合資格的夏威夷縣居民，可申請聯邦緊急事務管理署（FEMA）個人災害援助，申請截止日期為11月1日。

這起地震於5月22日晚間發生，震央位於大島西部科納地區。州府先前發布的緊急公告指出，地震及後續餘震造成多地住宅、飲用及非飲用水系統、政府設施和其他財產受損。夏威夷縣5月27日宣布地方緊急狀態，州府也啟動緊急措施，並與FEMA展開聯合災損評估。

此次聯邦重大災難宣告編號為FEMA-4936-DR。格林表示，不少家庭至今仍面臨住宅、雨水收集系統及其他財產受損問題，聯邦重大災難宣告將提供資源，協助居民復原與重建。

依個別災情及申請資格，FEMA援助範圍包括臨時住房費用，例如屋主或租戶因地震導致住宅無法居住時所需的安置協助；也支應部分基本修繕費用，使主要住所恢復安全、衛生及基本居住功能。夏威夷許多住宅使用雨水收集系統，這次援助也涵蓋受損設備的修理或更換。此外，部分個人財物、交通、醫療、牙科及兒童照護等必要災害支出，也可能列入援助範圍。

夏威夷州緊急事務管理局表示，居民即使不確定是否符合資格，仍應在11月1日前提出申請，並儘可能保留住宅及財產受損的照片、影片，以及修繕費用和其他災害支出的收據與文件。

有房屋或租客保險的災民，則應儘快向保險公司申報損失。由於FEMA不得重複補助已獲保險理賠的損失，但若保單沒有完全支付符合資格的災害支出，居民仍可能取得部分聯邦援助。

此外，屋主、租戶、企業及私人非營利組織也可能符合美國小型企業管理局（SBA）長期低利災害貸款資格。州府與夏威夷縣將設置地方災後復原中心，由FEMA及SBA人員提供現場協助。

FEMA申請免費，居民可透過DisasterAssistance.gov、FEMA手機App，或致電1-800-621-3362辦理；電話服務每周七天開放，夏威夷時間上午7時至晚上10時，並提供翻譯及口譯服務。