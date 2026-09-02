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第34中隊黑蝙蝠中隊紀念活動 3日西雅圖、新竹同步舉行

紐約訊
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「第34中隊黑蝙蝠中隊紀念活動」訂於9月3日在西雅圖、9月4日在台灣新竹（與西雅圖連線）舉行，另開放線上Zoom參與，報名成功的貴賓、隊友與眷屬好友可依報名方式參閱以下行程與注意事項。

1.美國西雅圖現場

活動訂於9月3日（周四）舉行。當地時間下午3時至4時，於西雅圖越戰紀念碑公園（9229 E Marginal Way S, Allentown-Duwamish, WA）舉行獻花致敬儀式；獻花儀式結束後，下午4時至5時進行第一梯次西雅圖飛行博物館（Museum of Flight）導覽，參觀大型飛機展區。

晚間7時15分至9時，於西雅圖飛行博物館劇院（William M. Allen Theater）舉行黑蝙蝠中隊驚險任務分享會暨頒獎。晚間7時20分將進行第二梯次航空館導覽，由司儀Jerry Liu現場通知，鄭勁（Zhang Jing）將在劇院門口與要參加的人會合進行導覽。

2.台灣新竹現場（與西雅圖連線）

活動訂於9月4日（周五）舉行，上午8時開放入場，8時15分至中午12時進行黑蝙蝠中隊驚險任務分享（台美雙向Zoom連線），地點為新竹市影像博物館（新竹市東區中正路65號）。

入口處右側（靠近東門市場方向）設有無障礙入口；如使用輪椅或行動較不便，可直接回覆本封郵件告知，將提前保留並安排合適座位。

34中隊黑蝙蝠中隊紀念活動台灣區報名表：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1NQDmT6TJsYkwMwCKVefI09zzIZE-VEaNECh1ljG1Wunl5w/viewform

3.線上Zoom視訊參與

可透過手機、平板或個人電腦，於活動開始前準時點擊連結加入。連線時間：台灣時間9月4日（五）上午8時15分至中午12時，美西時間9月3日（四）下午5時15分至晚間9時。

Zoom會議連結：https://nmof-org.zoom.us/j/81420538217?pwd=0Qx5VeVbgBwt6VKaDyrVI3lSUWQkTX.1&from=addon

精華 FAQ

  • 活動分別在美國西雅圖與台灣新竹舉行，其中西雅圖於9月3日辦理，新竹於9月4日舉行，兩地並透過連線共同進行相關紀念與分享活動。

  • 西雅圖場9月3日舉行，下午3時至4時先在西雅圖越戰紀念碑公園獻花致敬，之後安排飛行博物館導覽，晚間則於劇院舉行分享會暨頒獎。

  • 新竹場9月4日上午8時開放入場，8時15分起進行台美雙向Zoom連線分享；現場設有無障礙入口，線上也可用手機、平板或電腦依連結加入。

西雅圖

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