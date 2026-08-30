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歐胡島汙水系統轉型 9月2日起將辦3社區會議徵詢民意

編譯組／綜合報導
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檀香山市府正著手規劃歐胡島未來數十年的汙水與雨水管理方向。(取自檀香山市府官網)
檀香山市府正著手規劃歐胡島未來數十年的汙水與雨水管理方向。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

檀香山市府將舉辦3場社區會議徵詢民意，並同步推動Honu Hub微型汙水處理技術，為歐胡島未來數十年的汙水與雨水管理尋找新方向。

面對老舊基礎設施、極端天候及汙水系統轉換等挑戰，檀香山市府正著手規劃歐胡島未來數十年的汙水與雨水管理方向。市府環境服務局（ENV）宣布，9月2日起將舉辦三場社區會議，就「整合計畫」（Integrated Plan）聽取居民意見。

此外，市府在Wahiawā汙水處理廠測試新型「Honu Hub」小型汙水處理設備，希望為無法連接公共下水道的住宅提供成本較低的新選擇。

環境服務局表示，「整合計畫」將決定未來歐胡島汙水及雨水基礎設施的投資與改善方向。由於市府資源有限，不可能同時推動所有工程，必須決定優先獲得經費的項目。市府選在重大決策完成前舉辦社區會議，希望將居民意見納入優先順序評估。

社區會議將說明整合計畫內容及重要性，並公布近期「歐胡島清潔水資源調查」結果及後續規畫。環境服務局局長Roger Babcock表示，這項計畫將影響未來數十年歐胡島管理汙水和雨水的方式，居民的問題、關切與意見都是規畫過程的重要參考。

三場會議均於晚間6時至7時舉行，分別為9月2日在Kailua Elementary School、9月3日在Kapolei Hale，以及9月10日在檀香山Mission Memorial Auditorium。最後一場並提供線上參與方式。三場內容相同，民眾選擇其中一場參加即可。

在規劃大型公共基礎設施的同時，市府也嘗試利用新科技解決部分住宅的汙水問題。8月26日在Wahiawā汙水處理廠展示的Honu Hub，由Team Honu推動並獲美國國家科學基金會資助，是一套可獨立運作的「微型汙水處理廠」，主要鎖定沒有接上市府下水道的小型社區及住宅。

Honu Hub以太陽能供電，能在電力及其他基礎設施中斷時繼續運作，並透過Starlink衛星系統維持通訊及遠端監測。計畫團隊表示，日前熱帶風暴Lala影響期間，設備仍維持供電和連線，顯示其在極端天候下具有一定防災韌性。

精華 FAQ

  • 市府希望在「整合計畫」定案前，蒐集居民對汙水與雨水基礎設施的意見，作為未來投資優先順序與改善方向的參考，避免資源分配與民眾需求脫節。

  • 這項計畫將決定歐胡島未來數十年汙水和雨水管理的投資重點，由於市府資源有限，無法同時推動所有工程，因此必須先排定最需要經費的項目。

  • Honu Hub是一套可獨立運作的微型汙水處理廠，主要提供給無法接上市府下水道的小型社區與住宅，並具太陽能、Starlink通訊及極端天候下持續運作的韌性。

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