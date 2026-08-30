檀香山社區花圃一位難求 候補最長需等25年

檀香山社區花園的專屬花圃，目前一位難求。圖為Foster Botanical社區花園。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 檀香山社區花園需求持續暴增，Ala Wai候補名單已達294人，估計新申請者最長須等25年；市府將在ʻEwa Beach新建首座西區社區花園以紓解供不應求。

檀香山Civil Beat報導，想在檀香山租用一塊屬於自己的花圃菜園，可能得有長期等待的心理準備。根據檀香山市截至7月中旬的資料，歐胡島10座社區花園幾乎全數額滿，位於威基基附近的Ala Wai社區花園候補名單已累積294人，以目前輪候速度估計，新申請者可能需等待約25年才能取得一塊花圃，成為全島等候時間最長的社區花園。

市府資料顯示，除了Ala Wai外，另有五座社區花園的候補時間也超過10年，反映社區園藝 需求持續攀升。目前全島已有超過1200塊花圃由居民租用，種植苦瓜、番茄、香草、花卉及各式蔬果，不少人希望透過園藝培養興趣、與鄰里交流，同時也藉由自種蔬菜減輕日益上升的食品支出。

檀香山市50多年前推動「休閒社區園藝計畫」（Honolulu Recreational Community Gardening Program）以來，目前共有10座社區花園，多集中於市區。每位會員除可租用專屬花圃外，也須定期參與公共區域維護工作，包括除草、整理步道及照顧共用空間，社區花園不只是種植場所，更逐漸發展成凝聚鄰里關係的重要據點。

根據市府2025年調查，約有1500名居民參與社區園藝，其中超過四成為65歲以上長者，女性略多於男性。多數人將園藝視為休閒活動，同時也種植供家庭食用的蔬果。

為紓解長期供不應求的情況，檀香山市公園與休閒局去年宣布，將於歐胡島西部艾瓦海灘（ʻEwa Beach）的Asing社區花園興建全新的社區花園，市議會7月已核撥50萬美元推動工程。新園區預計設置約60塊、每塊約100平方呎的花圃，將是歐胡島西區首座由市府設立的社區花園。

市府表示，自1990年代以來，檀香山已超過30年未新增社區花園。此次選址採用地理空間資料分析，綜合評估人口分布、公園設施、停車空間及居民需求後，選定Asing社區花園。