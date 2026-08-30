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強化接駁 西雅圖公車增班、北區增2路線

編譯組／綜合報導
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金恩縣都會交通局8月29日起調整公車服務，西雅圖多個地區增加班次，提升公車服務頻...
金恩縣都會交通局8月29日起調整公車服務，西雅圖多個地區增加班次，提升公車服務頻率及可靠度。(取自西雅圖市交通局官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖與金恩縣都會交通局8月29日起擴充公車服務，北西雅圖新增路線並加強接駁輕軌，市中心8號公車也因專用道完工而提升可靠度。

金恩縣都會交通局（King County Metro）8月29日起調整公車服務，西雅圖多個地區增加班次，提升公車服務頻率及可靠度。此次調整後 ，每周增加400多趟公車，北西雅圖並新增72號及77號兩條路線，強化社區與Link輕軌站之間的接駁。

西雅圖市交通局（SDOT）表示，增加公車服務的經費來自選民2020年通過的「西雅圖大眾運輸措施」（Seattle Transit Measure）。目前該計畫每年資助市內約18萬趟公車班次，8月29日調整新增的400多個每周班次也包括在內。

市中心周邊的8號公車是此次改善重點之一。這條路線沿Denny Way行駛，串聯西雅圖中心、South Lake Union與Capitol Hill，每天乘客超過7000人。市府完成Ｄenny Way最後一段紅色公車專用道，使8號公車全天候可利用專用車道避開部分一般車流，減少塞車造成的延誤，提升通勤時間可靠度。相關工程並獲2024年「西雅圖交通建設稅案」經費支持。

北西雅圖則是此次公車服務調整的另一重點。都會交通局將在U District、Laurelhurst、Roosevelt、Lake City、Pinehurst及Bitter Lake等地增加班次，並改善與Link輕軌系統的連結，包括現有U District、Roosevelt輕軌站，以及規畫中的Pinehurst站。

Metro除增加75號公車班次外，也將新設72號及77號路線，讓北區居民有更多公車選擇，並為未來Pinehurst輕軌站的啟用預做準備。

配合大眾運輸服務擴充，西雅圖交通局目前也在NE 125th St.及NE 130th St.附近進行一系列道路工程，包括改善及拓寬人行道、增設自行車道、降低車速，以及改善公車通行環境，希望因應未來前往Pinehurst站增加的接駁需求。

精華 FAQ

  • 金恩縣都會交通局此次在多個地區增加班次，每周新增400多趟公車，北西雅圖還新設72號與77號路線，並同步強化與Link輕軌站的接駁。

  • 8號公車行經Denny Way，連結西雅圖中心、South Lake Union與Capitol Hill，每天乘客超過7000人。紅色專用道完工後，可減少塞車延誤並提升準點性。

  • 增加公車服務的經費來自2020年通過的Seattle Transit Measure，市中心專用道工程則獲2024年西雅圖交通建設稅案支持，相關資金共同支撐擴充計畫。

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