我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

西雅圖輕軌 14站將設驗票閘門 提高乘客付費率

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖地區Link輕軌將於14站設置驗票閘門，以提高乘客付費率及車資收入。(取自...
西雅圖地區Link輕軌將於14站設置驗票閘門，以提高乘客付費率及車資收入。(取自海灣大眾運輸局官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖Link輕軌將結束開放式驗票，Sound Transit核准在14座車站試辦閘門，盼提高付費率、改善財務，並觀察安全與乘客動線效益。

西雅圖地區Link輕軌將告別長年採行的開放式驗票制度。海灣大眾運輸局（Sound Transit）董事會8月27日通過驗票閘門試辦計畫，未來數年將在1號線及2號線最多14座車站加裝閘門，藉此提高乘客付費率及車資收入。目前預定2029年至2030年間開始安裝。

Link輕軌早期規模較小，許多車站位於地面，因此並未設置驗票閘門，而是採取「付款證明」制度，由乘客自行購票或刷卡，再由工作人員抽查。波特蘭、丹佛、鳳凰城、達拉斯及聖地牙哥等城市的部分軌道運輸，也採取類似方式。過去研究認為，Link若設置驗票閘門，建置成本可能高於追回的車資，因此一直維持原有制度。

不過，隨著Link快速擴張，情況已經改變。目前整個路網超過60哩、設有50座車站，未來配合第三階段大眾運輸擴建，西西雅圖、Everett、Tacoma、Ballard及Issaquah等地還將增加39站。運輸局因此重新評估，現有開放式收費制度是否仍適合日益龐大的輕軌系統。

運輸局表示，今年公布的研究認為，Link目前設置驗票閘門已具有財務效益。依估算，閘門投入使用約兩至三年後，增加的車資收入即可抵銷建設及營運成本。運輸局模擬三種不同情境後估計，長期而言，每年可能增加3280萬至8270萬美元淨車資收入。

依運輸局政策，Link輕軌的「票箱回收率」，也就是由車資負擔營運成本的比率，目標為22%。在建設及營運成本持續增加之際，提高乘客付費率被視為改善財務的重要途徑。

運輸局指出，疫情後部分大眾運輸系統也面臨逃票或付費率下降問題。舊金山灣區、洛杉磯、紐約及費城等地近年已採用或強化驗票閘門，除增加車資收入，也可能改善車站安全、清潔及乘客動線，並在大型活動期間協助控制進站人數。Link試辦期間也將觀察是否產生類似效果。

運輸局董事會批准計畫後，運輸局將展開設備採購、製造及安裝程序，預計2029年至2030年間裝設。運輸局並將制定公眾參與及相關技術方案，預定2027年底前提出完整評估架構，訂定付費率、收入、安全及乘客體驗等指標。

西雅圖輕軌系統將設置驗票閘門的14站。(編譯組/製表)
西雅圖輕軌系統將設置驗票閘門的14站。(編譯組/製表)

精華 FAQ

  • 因為Link規模已大幅擴張，研究認為現行開放式收費不再最划算；設閘門可提升付費率，增加車資收入，且有望在2到3年內回收成本。

  • 計畫將在1號線與2號線最多14座車站加裝閘門，預定2029年至2030年間開始安裝，並先進行設備採購、製造與後續測試。

  • 運輸局預期閘門除了提升票箱回收率，也可能改善車站安全、清潔與乘客動線，並在大型活動時協助控制進站人數，相關效果將在試辦中評估。

西雅圖 聖地牙哥

上一則

今夏已2人腦傷開刀 南加「六旗雲霄飛車」宣布關閉

下一則

喬州孩童申請疫苗豁免人數 攀升至5.1%

延伸閱讀

15分鐘市中心直達歐海爾 芝擬推機場快線 票價實惠

15分鐘市中心直達歐海爾 芝擬推機場快線 票價實惠
伊州公路通行費 明年起調高6成 州府年增10億收入

伊州公路通行費 明年起調高6成 州府年增10億收入
關稅127.5%也划算 Waymo用中國製無人車 南加上路

關稅127.5%也划算 Waymo用中國製無人車 南加上路
住房短缺 西雅圖市長簽行政令 縮短住宅許可審批

住房短缺 西雅圖市長簽行政令 縮短住宅許可審批

熱門新聞

現役中士陸軍朱亞雷斯(Hedar Leonel Turcios Juarez)拿著妻子克莉絲蒂(Cristy Maryori Villafranca-Trejo)的照片。（美聯社）

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

2026-08-25 09:58
美國總統川普。美聯社

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

2026-08-28 12:20
美國公民及移民服務局(USCIS)25日將「個人調查」或「鄰里調查」(personal/neighborhood investigations)納入入籍審查政策。(美聯社)

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

2026-08-28 10:25
屋主因為黴菌問題而對建商興訟。示意圖（美聯社）

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

2026-08-24 09:41
波音C-17全球霸王Ⅲ運輸機。示意圖，非文中飛機。(歐新社)

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

2026-08-25 11:26
學生宿舍裡訂製的櫥櫃，藏著迷你小冰箱。（美聯社）

Z世代花兩萬元布置宿舍影片引起網路瘋傳 不同世代價值觀形成對比

2026-08-26 08:02

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照