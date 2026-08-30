西雅圖輕軌 14站將設驗票閘門 提高乘客付費率

西雅圖地區Link輕軌將於14站設置驗票閘門，以提高乘客付費率及車資收入。(取自海灣大眾運輸局官網)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖Link輕軌將結束開放式驗票，Sound Transit核准在14座車站試辦閘門，盼提高付費率、改善財務，並觀察安全與乘客動線效益。

西雅圖 地區Link輕軌將告別長年採行的開放式驗票制度。海灣大眾運輸局（Sound Transit）董事會8月27日通過驗票閘門試辦計畫，未來數年將在1號線及2號線最多14座車站加裝閘門，藉此提高乘客付費率及車資收入。目前預定2029年至2030年間開始安裝。

Link輕軌早期規模較小，許多車站位於地面，因此並未設置驗票閘門，而是採取「付款證明」制度，由乘客自行購票或刷卡，再由工作人員抽查。波特蘭、丹佛、鳳凰城、達拉斯及聖地牙哥 等城市的部分軌道運輸，也採取類似方式。過去研究認為，Link若設置驗票閘門，建置成本可能高於追回的車資，因此一直維持原有制度。

不過，隨著Link快速擴張，情況已經改變。目前整個路網超過60哩、設有50座車站，未來配合第三階段大眾運輸擴建，西西雅圖、Everett、Tacoma、Ballard及Issaquah等地還將增加39站。運輸局因此重新評估，現有開放式收費制度是否仍適合日益龐大的輕軌系統。

運輸局表示，今年公布的研究認為，Link目前設置驗票閘門已具有財務效益。依估算，閘門投入使用約兩至三年後，增加的車資收入即可抵銷建設及營運成本。運輸局模擬三種不同情境後估計，長期而言，每年可能增加3280萬至8270萬美元淨車資收入。

依運輸局政策，Link輕軌的「票箱回收率」，也就是由車資負擔營運成本的比率，目標為22%。在建設及營運成本持續增加之際，提高乘客付費率被視為改善財務的重要途徑。

運輸局指出，疫情後部分大眾運輸系統也面臨逃票或付費率下降問題。舊金山灣區、洛杉磯、紐約及費城等地近年已採用或強化驗票閘門，除增加車資收入，也可能改善車站安全、清潔及乘客動線，並在大型活動期間協助控制進站人數。Link試辦期間也將觀察是否產生類似效果。

運輸局董事會批准計畫後，運輸局將展開設備採購、製造及安裝程序，預計2029年至2030年間裝設。運輸局並將制定公眾參與及相關技術方案，預定2027年底前提出完整評估架構，訂定付費率、收入、安全及乘客體驗等指標。

西雅圖輕軌系統將設置驗票閘門的14站。(編譯組/製表)