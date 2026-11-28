AI摘要 文章摘要整理： 達美航空今年停飛10條國際航線，包含亞特蘭大與紐約等主要出發地多條航線，並將運力轉向需求更強的市場；部分航線則因合作航空仍維持直飛。

根據SimplyFlying.com報導，總部位於亞特蘭大 的達美航空 (Delta Air Lines)今年已停飛10條國際航線，其中包括兩條從其亞城樞紐出發的航線。此舉旨在將運力轉向客運需求更強勁的航線。

達美航空的亞特蘭大至金斯敦(Kingstwon)航線已於9月停飛，亞特蘭大至溫哥華航線也於同月停飛。然由於西捷航空(WestJet)與達美航空合作，繼續營運亞特蘭大至溫哥華航線，因此此次停飛並未導致兩地之間不再有直飛服務。

此次調整也影響了從紐約、明尼阿波利斯和底特律出發的航線。停飛的10條航線中，有5條從紐約甘迺迪國際機場(JFK)出發。其中6條航線飛往加勒比海地區，其餘航線則飛往布魯塞爾、雷克雅維克(Reykjavik)、馬薩特蘭(Mazatlan)和溫哥華。

美國交通部數據的分析顯示，這10條航線中有8條的客座率低於達美航空85%的國際平均客座率。亞特蘭大至金斯敦航線的客座率最低，僅50.4%。這些數據表明，達美航空正在將飛機從需求疲軟的航線轉移，並將運力集中在需求強勁的市場。

並非所有航班取消都導致直飛服務終止。達美航空已將其紐約至百慕達的航班從甘迺迪機場轉移至拉瓜迪亞機場(LGA)。同時，西捷航空繼續根據與達美航空的合作關係營運亞特蘭大至溫哥華的航班。

達美航空首席執行長巴斯蒂安(Ed Bastian)上周稍早也談到了美國聯邦航空管理局 (FAA)強制實施的歷史性停飛。他在接受播客Fortune Daily採訪時表示，這使航空公司損失「數千萬元」。他也表示，航空公司無法彌補這筆損失。