喬州健保費暴漲 1婦女月費從700元飆至2900元
喬州因ACA保費補助到期導致健保費暴漲，許多民眾無力續保，個案月費從700元升至2900元，市場投保人數也可能大幅下滑。
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喬州因ACA保費補助到期導致健保費暴漲，許多民眾無力續保，個案月費從700元升至2900元，市場投保人數也可能大幅下滑。
聯邦擴大版平價醫療法案(ACA，俗稱歐記健保)保費補助到期後，喬治亞州民眾面臨沉重的健保負擔。一名婦女每月保費從700元暴漲至2900元，被迫放棄保險，甚至暫停就醫。據估計，至2027年，喬州可能有近50萬人退出歐記健保市場。
根據亞特蘭大WSB-TV第二頻道報導，住在迪卡郡(DeKalb County)的巴恩斯(Rosalyn Barnes)，2025年每月支付約700元健保費，但查詢新年度保費時，竟發現每月須支付2900元，超過原本的四倍。
巴恩斯表示，起初以為自己看錯數字，後來才確認保費確實大幅增加。更令她難以接受的是，依她的理解，必須先自行負擔1萬9000元醫療費用，保險才會開始給付。由於無力負擔，她決定放棄健保，並暫停原本安排的醫療檢查及看診。
喬州官方歐記健保交易平台Georgia Access，2025年約有129萬人投保，但預估2027年將降至81萬6000人，兩年間減少約47萬4000人，降幅達37%。
報導指出，聯邦擴大版保費補助到期後，喬州2026年健保費已明顯上漲。根據州保險主管機關資料，2027年平均每月保費預計再增加約157元，漲幅與2026年相近。另據《亞特蘭大憲政報》報導，喬州ACA市場2027年月保費平均約932元，較2025年的619元增加約51%。
不僅個人健保費上漲，喬州聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)相關計畫費用也持續增加，雇主提供的團體健保成本則上升約8.2%。
喬州保險經紀人納夫里德斯(Callie Navrides)表示，2026年約有五至六成客戶因保費過高而放棄投保。
健保費攀升也對醫院造成壓力。數據顯示，今年6月自費及無保險病患的急診就診量，較去年同月增加29.9%。喬治亞州醫院協會警告，若無法獲得補償的醫療費用持續增加，許多醫院恐難以承受，必須做出艱難決策。
主要原因是聯邦擴大版ACA保費補助到期，補助退場後，喬州民眾需自行承擔更多保費，因此2026年與2027年的健保費都明顯上升。 巴恩斯原本每月約付700元，查詢新年度保費後卻發現要付2900元，等於暴增超過4倍；她也因無力負擔而放棄保險並暫停看診。 喬州官方平台2025年約有129萬人投保，預估到2027年只剩81萬6000人，兩年內減少約47萬4000人，降幅約37%，顯示退出者將大量增加。
精華 FAQ
主要原因是聯邦擴大版ACA保費補助到期，補助退場後，喬州民眾需自行承擔更多保費，因此2026年與2027年的健保費都明顯上升。
巴恩斯原本每月約付700元，查詢新年度保費後卻發現要付2900元，等於暴增超過4倍；她也因無力負擔而放棄保險並暫停看診。
喬州官方平台2025年約有129萬人投保，預估到2027年只剩81萬6000人，兩年內減少約47萬4000人，降幅約37%，顯示退出者將大量增加。
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