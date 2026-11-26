北美洲台灣商會聯合總會11月19日至22日在田納西州納許維爾舉行第39屆第2次理監事聯席會議。圖中著西裝者左起為駐美代表俞大㵢大使、總會長溫在興。(駐亞特蘭大辦事處提供)

AI摘要 文章摘要整理： 北美台商總會在田納西州納許維爾舉行理監事會議，集結逾500位代表交流商機，並獲台美政要致賀，凸顯台美經貿合作持續升溫。

北美洲台灣商會聯合總會日前在田納西州 納許維爾(Nashville)舉行第39屆第2次理監事聯席會議，為北美台商首度在美東南區舉辦的大型活動，吸引美加逾40個分會約500位代表參加。駐美代表俞大㵢及駐亞特蘭大 辦事處處長林主恩偕夫人出席20日開幕典禮，向總會長溫在興、監事長史孟珠及理監事團隊致賀。

會議期間，北美各地商會領袖及會員與當地政商界人士交流，探討商業合作機會，大會也安排青年台商走訪當地企業，與台商前輩交流市場開拓經驗。

俞大㵢致詞表示，近年台美經貿關係快速成長，台商在美投資持續擴大，田州不僅是美國東南部製造業重鎮，也是台灣企業在美投資的重要據點，期待雙方拓展更多合作機會。

田州聯邦參議員暨州長當選人布蕾克本(Marsha Blackburn)、州參議會台灣連線共同主席亞布羅(Jeff Yarbro)及多位兩黨民意代表、州政府官員均向大會致賀，期待深化台美貿易及投資合作。

俞大㵢在外交部晚宴上代表外交部長林佳龍感謝北美台商長期促進雙邊經貿往來，並指出田州州長Bill Lee當天與他會晤時，肯定台商在當地投資的正面發展。俞也期盼台商第二代接棒，讓美國各州更加理解及支持台灣。晚宴中，與會人士並共同向國策顧問吳光宜祝賀80大壽。

林主恩表示，田州憑藉製造業優勢，積極發展人工智慧伺服器等高科技產業，技術人才需求日增。繼去年台田簽署經貿合作瞭解備忘錄後，辦事處今年再與田納西大學諾克斯維爾分校簽署教育合作瞭解備忘錄，未來將持續向州政府反映台商投資需求，促進兩地院校與企業共同培育技術人才，為台商擴大在田州投資創造有利條件。

此次北美洲台灣商會聯合總會舉行第39屆第2次理監事聯席會議，是北美台商首度在美東南區舉行的大型活動。(駐亞特蘭大辦事處提供)

俞大㵢在開幕致詞時表示，期待台田雙方在既有基礎上拓展更多合作機會。(駐亞特蘭大辦事處提供)

北美洲台灣商會聯合總會總會長溫在興致詞。(駐亞特蘭大辦事處提供)