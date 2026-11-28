紅藍卡年度開放註冊期12月7日結束簡易檢查清單協助您做好醫療保健需求準備
紅藍卡年度開放註冊期將於12月7日結束，受保人應及早檢視現有保障、醫療需求、處方藥與整體費用，並確認網絡內醫生與醫院後再做決定。
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紅藍卡年度開放註冊期將於12月7日結束，受保人應及早檢視現有保障、醫療需求、處方藥與整體費用，並確認網絡內醫生與醫院後再做決定。
截止日期將至，現在正是檢視您的紅藍卡保障並為來年做好準備的時候。
紅藍卡年度開放註冊期（AEP）將於12 月 7日結束。對紅藍卡受保人而言，這是檢視現有保障、考量醫療保健需求變化，並確認其紅藍卡保障在來年是否仍能滿足需求的重要機會。
在截止日期之前，備妥幾項關鍵資訊，可讓您更輕鬆地檢視紅藍卡計劃選項。
您的紅藍卡AEP檢查清單
1.檢視您目前的保障
請閱讀您的年度變更通知書（ANOC），留意來年在福利、費用、處方藥保障及其他計劃細節方面的任何變更。
2.確認您的醫生和醫院
列出您偏好的醫生、專科醫生和醫院，以便查詢他們是否屬於該計劃的網絡。
3.檢視您的處方藥
準備一份最新的藥物清單，包括劑量及您慣用的藥房。請確認您的處方藥如何獲得保障，以及您的藥房是否屬於該計劃的網絡。
4.考量您的醫療保健需求
請想想您正在接受的治療、健康狀況或預期的醫療需求，這些在檢視保障時可能十分重要。
5.檢視您的整體費用
請同時考量每月保費及可能的自付費用，以判斷不同的保障選項是否適合您的醫療保健需求和預算。
切勿等到最後一刻
隨著AEP將於12月7日結束，現在正是仔細檢視您紅藍卡保障的時候。請備妥您的資料、了解您的選項並提出疑問，以便為來年的保障作出明智的決定。
請在12月7日之前採取行動，確保您的紅藍卡保障已為新的一年做好準備。
今天就聯絡聯合健康保險德魯斯亞裔資訊中心：3350 Steve Reynolds Blvd., Suite 301, Duluth, GA 30096，每週星期二、星期四上午10時至下午4時。華語專線：1-800-801-1900，聽力或語言輔助請撥711。星期一至五上午9時至下午5時。
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紅藍卡年度開放註冊期將於12月7日結束。受保人可藉此檢視現有保障是否仍符合來年需要，並在截止前比較不同計劃，避免錯過調整機會。 文章建議先閱讀年度變更通知書ANOC，整理常用醫生、醫院與專科名單，並備妥最新藥物清單、劑量及常用藥房資料，以便快速比對保障內容。 除了福利與網絡，受保人也要評估目前治療、慢性病或未來醫療需求，並同時比較每月保費、自付額與藥費，確認選項是否符合預算與健康狀況。
精華 FAQ
紅藍卡年度開放註冊期將於12月7日結束。受保人可藉此檢視現有保障是否仍符合來年需要，並在截止前比較不同計劃，避免錯過調整機會。
文章建議先閱讀年度變更通知書ANOC，整理常用醫生、醫院與專科名單，並備妥最新藥物清單、劑量及常用藥房資料，以便快速比對保障內容。
除了福利與網絡，受保人也要評估目前治療、慢性病或未來醫療需求，並同時比較每月保費、自付額與藥費，確認選項是否符合預算與健康狀況。
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