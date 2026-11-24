AI摘要 文章摘要整理： AAA預估今年感恩節假期約236萬名喬州居民出遊，與去年持平，多數仍選擇開車；同時油價與機票、飯店成本上升，交通高峰集中在節前與返程時段。

據美國汽車協會(AAA)預計，今年感恩節 期間，將有近236萬喬治亞州 居民離家出行至少50哩；儘管汽油價格上漲，但大多數人仍將選擇駕車出行。

該預測數據與去年基本持平，當時也有約236萬喬州 居民在感恩節假期出遊。AAA預計，在11月24日至30日這七天內，出行人數將繼續維持在近期創下的這個高水準。

AAA預計，將有超過216萬名喬州居民選擇駕車出行，約14.8萬人將搭乘飛機。另有4.8萬人預計將透過遊輪、巴士、火車或其他方式出行。

根據AAA與交通數據分析公司INRIX預測，今年感恩節假期的交通高峰將集中在節前11月24日(周二)、25日(周三)，以及節後29日(周日)、30日(周一)。其中，24日下午2時至晚間8時、25日中午12時至晚間7時，預計是出城車流最擁擠的時段；返程高峰則落在29日中午12時至晚間8時，以及30日下午2時至晚間7時。AAA建議駕駛人盡量在上午出發，避開下午及傍晚尖峰時段。

喬州方面，亞特蘭大經16號州際公路(I-16)前往沙凡納(Savannah)的路段，預計29日下午3時30分最為擁擠，行車時間可能延長至5小時3分鐘，比平常增加約40%。相較之下，感恩節當天(26日)預計交通較為順暢。

汽油價格上漲是旅客所面臨的經濟壓力之一。

根據美國汽車協會(AAA)11月23日公布的數據，喬州普通汽油平均價格為每加侖3.18元，較一周前下降16分，但仍比去年同期高出31分。全美平均油價則為每加侖3.64元，較一周前下降18分。

AAA預計，感恩節期間將有596萬美國人搭乘國內航班，較去年下降0.2%。AAA的預訂數據指出，國內來回航班的平均票價為800元，較去年感恩節上漲了17%。國內飯店預訂的平均費用為每筆615元，上漲了5%。該數字指的是整個預訂的總費用(通常涵蓋數晚住宿)，而非每晚單價。