亞特蘭大動物園歷年IllumiNights燈會，今年因中國工藝團隊簽證問題無法赴美，宣布取消活動。(亞特蘭大動物園官網)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大動物園因合作廠商無法安排中國工藝師赴美，取消2026年年度燈會IllumiNights，並將為已購票者辦理退款或改選其他參觀方案。

亞特蘭大 動物園(Zoo Atlanta)宣布取消2026年年度節慶燈會「IllumiNights」，原因是合作廠商無法安排中國工藝師赴美，導致大型燈飾無法如期製作及安裝。這項自2021年起舉辦的冬季活動，已成為亞特蘭大熱門節慶景點，今年突然停辦，讓不少期待賞燈的民眾失望。

根據CBS Atlanta及當地媒體報導，動物園日前發表聲明指出，今年取消燈會，主要是合作夥伴Hanart Culture無法將中國工藝團隊帶到亞特蘭大。由於燈飾需要專業人員組裝、彩繪及安裝，動物園雖曾尋求其他解決方案，仍無法確保活動達到往年品質，因此決定停辦。

「IllumiNights」自2021年推出以來，每逢年底便在園區展示數百座大型彩燈，以野生動物及自然景觀為主題。這些燈飾由中國工藝師手工製作，夜間點亮後形成色彩繽紛的賞燈步道，吸引家庭及遊客前往。

動物園表示，中國工藝團隊多年來一直是活動不可或缺的一環，對今年無法如期舉辦深感遺憾，也感謝民眾及贊助商長期支持。

至於中國工藝師為何無法赴美，動物園並未說明具體原因，目前也無法確認是否涉及簽證 問題，或燈會能否於2027年恢復。

動物園將直接聯繫已購票民眾，提供退款或其他參觀選項。燈會雖然取消，園區在節慶期間仍照常開放日間參觀，僅感恩節及聖誕節休園。民眾如有疑問，可透過動物園客服查詢。