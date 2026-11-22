一名22歲的大四學生卡爾伯森(Ben Culberson)在期中選舉勝出，將成為喬治亞州歷史上最年輕的郡政委員。(卡爾伯森競選網站)

AI摘要 文章摘要整理： 22歲的民主黨挑戰者卡爾伯森在喬治亞州谷內郡第4選區勝選，將成為州史上最年輕郡委員，並著手面對預算、資料中心與監控技術監管等地方議題。

一名22歲的大四學生在期中選舉擊敗現任官員，將成為喬治亞州 歷史上最年輕的郡委員(County Commissioner)，代表谷內郡(Gwinnett)北部地區。

在第4選區的競選中，民主黨 挑戰者卡爾伯森(Ben Culberson)以超過55%的得票率，擊敗了共和黨籍現任委員霍爾特坎普(Matthew Holtkamp)。該選區涵蓋了谷內郡北部的大部分區域。

卡爾伯森將成為喬州 史上最年輕的郡委員。

卡爾伯森目前就讀於喬治亞谷內學院(Georgia Gwinnett College)，主修心理學和政治學。當許多大四學生忙於完成實習或課程以備下學期畢業時，卡爾伯森卻投身於一場全面的競選活動。

他將自己的勝選描述為全國性「藍色浪潮」(民主黨選舉優勢)的一部分，並強調其競選重點在於那些長期被忽視的地方議題。「我們著重關注地方議題，」卡爾伯森說，「這些議題是選民們覺得一直未被傾聽，或者認為現任委員並未妥善解決的問題。」

卡爾伯森坦言，從學生生活過渡到參與郡政府治理，他將面臨一個陡峭的學習曲線。「這一切感覺太不真實了，但我真心相信自己能夠做出一番成績。」

就職後，卡爾伯森將在郡政府預算、人工智慧與資料中心發展，以及自動車牌辨識系統等議題上投下關鍵的一票。他計劃針對郡內的監控技術及商業基礎設施，推動實施即時的監管措施。

「我希望至少能先針對『Flock』監視器建立監管機制，」卡爾伯森表示，「即便不能徹底禁用，也絕對需要對這些設備進行監管。至於數據中心，我打算提議實施暫停措施，例如設定一年的暫停期，藉此觀察後續監管工作的推進情況。」

卡爾伯森將於12月14日在位於勞倫斯維爾(Lawrenceville)的谷內郡司法與行政中心宣誓就職。他的任期將從明年1月1日開始。