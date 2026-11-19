照片上排由左至右依序為任桂英、張雲梅、江雪華；下排由左至右依序為鄭小山、倪雲飛及江輝。(安德森郡警長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 南卡安德森郡警方聯同州及聯邦單位突襲一間中餐廳與3處住宅，逮捕6人，並指控其中4人涉人口販運，疑以餐廳與住處安排工人從事強迫勞動。

南卡羅來納州 安德森郡(Anderson County)警方16日展開聯合執法行動，搜索當地Imperial Grill餐廳及三處住宅，逮捕包括兩名餐廳共同業主在內的六人。其中四人被控人口販運 及刑事共謀，另兩人被控刑事共謀。根據逮捕令，警方懷疑涉案人員利用餐廳及住宅安排工人從事強迫勞動，部分工人每周工作六天、每天長達10至12小時，卻未列入餐廳薪資名冊。

安德森郡警長辦公室聯同南卡州執法局(SLED)及聯邦國土安全部 (DHS)，16日上午搜索位於克萊姆森大道3517號(3517 Clemson Boulevard)的Imperial Grill，以及郡內另外三處住宅。地方媒體報導，搜索地點涉及White Oak Court、Bronson Ridge及Fairfield Street等街道。

根據逮捕令內容，警方已針對餐廳疑似人口販運活動調查數月。調查人員發現，約10至12名工人經常被車輛接送往返餐廳與相關住宅，除了工作之外，很少前往其他地點，因此懷疑工人的活動受到限制。

逮捕令指出，八名工人曾於10月22日向調查人員表示，他們每周工作六天，每天工作10至12小時，但並未列入餐廳正式薪資名冊。警方懷疑涉案人員分工招募、運送及安置工人，涉嫌使其從事強迫勞動。

不過，目前尚未確認這些工人是否完全沒有領取薪資、是否遭扣押護照，或是否受到人身自由限制。工人的國籍及移民身分也未公布。

警方表示，被控人口販運及刑事共謀的四人，包括餐廳共同業主倪雲飛(Yun Fei Ni，以下均為音譯)、江輝(Hui Jiang)、鄭小山(Xiao Shan Zheng)、江雪華(Xuehua Jiang)，另外兩名被告張雲梅(Zhang Yunmei)、任桂英(Ren Guiying)則被控刑事共謀。

執法當天，餐廳暫停營業，建築物周圍拉起封鎖線。WYFF 4引述一名現場目擊者表示，曾看到約10人戴著手銬，但警方正式公布的被捕人數為六人，其他人是否遭暫時控制或接受詢問，尚不清楚。

安德森郡警長辦公室表示，調查人員仍在檢視搜索取得的證據，案件持續調查中，不排除有更多人被捕。