法寶寺春季中文和英文初級禪修班招生中。(法寶寺提供)

AI摘要 文章摘要整理： 法寶寺將於2027年1月開辦第42期春季禪修班，提供中文與英文初級課程、全程免費，盼透過禪坐與佛學教學協助民眾安定身心。

在生活步調快速、壓力與日俱增的現代社會，如何保持內心的平靜，成為許多人關心的課題。中台禪寺亞特蘭大 分院法寶寺將於2027年1月開辦第42期春季禪修班，提供中文及英文初級課程，透過禪坐指導與基礎佛學，幫助學員學習調身、調息與調心，在紛擾的世界中尋回自心的清明。課程學費全免，歡迎民眾報名參加。

法寶寺表示，現代人經常面對工作、家庭及人際關係等各種壓力，容易感到心浮氣躁。透過靜坐與佛法的學習，可以培養自我覺察能力，學習平穩情緒、紓解壓力，讓浮躁的心逐漸沉澱，在忙碌的日常生活中找到安住身心的力量。

本期中文初級禪修班將於2027年1月9日開課，每週六下午2時至4時上課；英文初級禪修班則於1月21日開課，每週四晚間7時至9時舉行。課程涵蓋禪坐方法與基礎佛學，適合有興趣接觸禪修的初學者參加。

法寶寺指出，禪修不僅是靜坐，更是透過觀照自己的身心，學習以清明、平靜的心面對生活中的各種挑戰。期盼藉由禪修課程，讓更多民眾認識佛法智慧，在日常生活中培養覺察與定力，逐步體會內心的安定與自在。

法寶寺位於2550 Henderson Mill Rd. NE, Atlanta, GA 30345。課程費用全免，有意參加者可掃描招生海報上的QR Code報名，或至網站：dharmajewel.us查詢，電話：(770) 939-5008，電郵：[email protected]。