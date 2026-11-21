耶穌聖名華人天主堂有莊嚴美麗的禮儀和豐富多彩的活動。(HNOJ提供)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州諾克羅斯市耶穌聖名華人天主堂即將開辦成人慕道班，邀請有意認識天主教、考慮領洗或想重溫要理的民眾參與。

位於喬治亞州諾克羅斯市(Norcross)的耶穌聖名華人 天主堂(Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)即將開辦成人慕道班(OCIA)，誠摯邀請對天主教信仰、聖經、教會要理、神學及禮儀有興趣，或希望進一步認識耶穌基督、考慮領洗成為天主教徒的人士報名參加，透過有系統的學習與交流，展開一段探索信仰的旅程。

成人慕道班(Order of Christian Initiation of Adults，簡稱OCIA)是天主教會為希望認識基督信仰，以及有意加入天主教會的成年人所安排的信仰培育課程。內容涵蓋天主教基本要理、耶穌基督的生平與教導、聖經、祈禱生活、彌撒禮儀及聖事的意義，幫助參加者循序漸進地認識天主教信仰，並思考信仰與日常生活的關係。

教堂表示，慕道班不僅為有意領洗者提供信仰培育，也歡迎真誠希望了解天主教、尚在探索信仰的朋友參加。報名參加並不代表必須承諾領洗，學員可以透過課程、祈禱與分享，逐步認識天主教的教導，並在信仰旅程中作出自己的選擇。已領洗、希望重新溫習天主教要理，或加深對聖經與教會禮儀認識的教友，也歡迎一同學習。

在現代生活忙碌、充滿挑戰與不確定性的環境中，許多人開始思考生命的意義、人生的方向，以及如何尋求內心的平安。天主教信仰透過耶穌基督愛與服務的教導，引領人們認識天主、關懷他人，並在日常生活中實踐信仰。

耶穌在若望福音中曾向兩位想認識祂的門徒說：「你們來看看罷！」(若望福音1:39)這句簡單而親切的邀請，也正是慕道班所希望傳達的精神：鼓勵每一位真心尋求信仰、渴望認識天主的人，踏出探索信仰的第一步。

耶穌聖名華人天主堂長期服務亞特蘭大地區華人天主教團體，透過彌撒、信仰培育及各項教會活動，陪伴教友在信仰中成長。此次開辦成人慕道班，希望為有意認識天主教的華人朋友提供一個有系統的學習機會，進一步了解天主教的信仰與生活。

教堂誠摯邀請有興趣的人士踴躍報名，也鼓勵教友邀請希望認識天主教的親朋好友一同參與。無論是希望深入了解天主教要理與禮儀，或正在考慮領洗加入教會，都歡迎透過慕道班展開這段信仰旅程。

對成人慕道班的有興趣者，可聯絡劉神父，電子郵件：[email protected]，電話：(678) 691-3261，地址：Address: 5395 Light Cir NW, Norcross, GA 30071，官網：https://hnojatl.org/，臉書：https://www.facebook.com/hnojatl/。成人慕道班詳細時間表：https://hnojatl.org/wp-content/uploads/2026/08/2027-OCIA-Schedule-Traditional.pdf。