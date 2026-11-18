ICE拘留中心計畫喊停 喬州倉庫求售
ICE終止把喬治亞州Oakwood與Social Circle倉庫改建拘留中心的計畫，相關資產轉售，同時GAO指其擴張拘留規模過程浪費納稅人金錢。
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ICE終止把喬治亞州Oakwood與Social Circle倉庫改建拘留中心的計畫，相關資產轉售，同時GAO指其擴張拘留規模過程浪費納稅人金錢。
由於美國移民及海關執法局(ICE)放棄了將位於喬治亞州Oakwood以及Social Circle設施改建為拘留中心的計畫，兩地的大型倉庫開放出售。
投資管理公司高緯環球(Cushman & Wakefield)將這兩處喬州倉庫與其他五處被ICE收購的倉庫一起列入待售房產組合。
這些開放銷售發生於美國政府問責局(GAO)發現移民官員在擴大移民拘留規模的過程中浪費納稅人的金錢之際。
GAO報告的主要作者麥克勞德(Heather McLeod)說，「在我們看來，他們似乎拋出各種想法，嘗試哪些可能有效，最終導致大量納稅人的錢被浪費。」
ICE花費超過1.28億元在亞特蘭大以東的Social Circle購買了一座佔地100萬平方呎的倉庫，可用於拘留多達1萬名移民。此外，ICE還花費約6800萬元在亞特蘭大以北的Oakwood購買了一個佔地約60萬平方呎的倉庫綜合體，可用於拘留多達1600人。
這兩個設施最終都沒有被改建為拘留所。居民和當地社區領袖全年都在抗議這些設施。
Oakwood市長B.R. White表示，該市收到的聯邦官員關於該倉庫的第一份通知就是關於出售事宜，「我們與地方政府、國土安全部(DHS)和ICE之間根本沒有信任可言。目前，我們對他們能否履行任何承諾都毫無信心。」
Social Circle市長Eric Taylor表示，自去年12月以來，該市就再也沒有收到聯邦政府的任何消息。他表示，出售是件好事，因為該地的設施無法支撐拘留中心的運作。
Cushman & Wakefield公司和ICE均未對此事作出回應。
內文指出，ICE最終放棄把Oakwood與Social Circle倉庫改建為拘留中心，原因之一是地方反彈強烈，且設施條件與計畫執行都未能落實，導致原案停擺並進入出售程序。 Social Circle倉庫花費超過1.28億元，面積達100萬平方呎，原可拘留多達1萬名移民；Oakwood倉庫則耗資約6800萬元，約60萬平方呎，原規劃可拘留1600人。 GAO認為，ICE在擴大移民拘留規模時不斷提出各種方案、反覆嘗試，卻未有效落實，最後造成大量納稅人金錢被浪費，顯示決策與執行都存在問題。
精華 FAQ
內文指出，ICE最終放棄把Oakwood與Social Circle倉庫改建為拘留中心，原因之一是地方反彈強烈，且設施條件與計畫執行都未能落實，導致原案停擺並進入出售程序。
Social Circle倉庫花費超過1.28億元，面積達100萬平方呎，原可拘留多達1萬名移民；Oakwood倉庫則耗資約6800萬元，約60萬平方呎，原規劃可拘留1600人。
GAO認為，ICE在擴大移民拘留規模時不斷提出各種方案、反覆嘗試，卻未有效落實，最後造成大量納稅人金錢被浪費，顯示決策與執行都存在問題。
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