喬治亞州Social Circle一處住宅外張貼反對ICE的標語，抗議聯邦政府計畫將當地倉庫改建為移民拘留中心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： ICE終止把喬治亞州Oakwood與Social Circle倉庫改建拘留中心的計畫，相關資產轉售，同時GAO指其擴張拘留規模過程浪費納稅人金錢。

由於美國移民 及海關執法局(ICE )放棄了將位於喬治亞州Oakwood以及Social Circle設施改建為拘留中心的計畫，兩地的大型倉庫開放出售。

投資管理公司高緯環球(Cushman & Wakefield)將這兩處喬州 倉庫與其他五處被ICE收購的倉庫一起列入待售房產組合。

這些開放銷售發生於美國政府問責局(GAO)發現移民官員在擴大移民拘留規模的過程中浪費納稅人的金錢之際。

GAO報告的主要作者麥克勞德(Heather McLeod)說，「在我們看來，他們似乎拋出各種想法，嘗試哪些可能有效，最終導致大量納稅人的錢被浪費。」

ICE花費超過1.28億元在亞特蘭大以東的Social Circle購買了一座佔地100萬平方呎的倉庫，可用於拘留多達1萬名移民。此外，ICE還花費約6800萬元在亞特蘭大以北的Oakwood購買了一個佔地約60萬平方呎的倉庫綜合體，可用於拘留多達1600人。

這兩個設施最終都沒有被改建為拘留所。居民和當地社區領袖全年都在抗議這些設施。

Oakwood市長B.R. White表示，該市收到的聯邦官員關於該倉庫的第一份通知就是關於出售事宜，「我們與地方政府、國土安全部(DHS)和ICE之間根本沒有信任可言。目前，我們對他們能否履行任何承諾都毫無信心。」

Social Circle市長Eric Taylor表示，自去年12月以來，該市就再也沒有收到聯邦政府的任何消息。他表示，出售是件好事，因為該地的設施無法支撐拘留中心的運作。

Cushman & Wakefield公司和ICE均未對此事作出回應。