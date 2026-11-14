前總統卡特喬州花生農場 將對外開放

美國前總統卡特(Jimmy Carter)曾種植花生的喬治亞州家族農場，未來將轉為公共土地。(保護基金會官網截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 卡特家族在喬治亞州的2500畝農地將由保護基金會購入並於2028年前移交州政府，併入野生動物管理區，供民眾休閒並延續其保育理念。

美國前總統卡特(Jimmy Carter)曾種植花生的喬治亞州 家族農場，未來將轉為公共土地。非營利組織保護基金會(The Conservation Fund)宣布，已斥資約850萬元購入卡特家族2500畝農地，計畫於2028年前移交喬州 政府，併入附近的拉納哈西溪野生動物管理區(Lanahassee Creek Wildlife Management Area)，供民眾從事戶外休閒活動。

這片農場與卡特兒時故居分開，後者目前由國家公園管理局管理。卡特童年曾與父親種植花生、玉米及甘蔗，1953年離開海軍後返鄉接手農場，日後才踏入政壇。

卸任總統後，卡特仍與農場保持深厚感情，晚年經常與妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)在林間散步，享受寧靜時光。

卡特的孫子傑森(Jason Carter)表示，這片土地對家族而言遠不只是一座農場，更是祖父母珍視的家園。他感謝各界協助保存土地，讓後代也能享有這片自然環境。

保護基金會東南區副總裁芬德伯克(Stacy Funderburke)指出，開放農場能讓更多民眾親近自然，延續卡特重視環境保育的理念。

卡特任內積極推動公共土地保護，卸任後也致力恢復農場生態，包括重新種植長葉松(longleaf pine)。農場將併入的野生動物管理區成立於2019年，主要保護長葉松棲地及地鼠龜(gopher tortoise)。

芬德伯克表示，喬州政府將負擔部分購地費用，預計2028年接管農場。在移交前，卡特家族也計畫允許民眾在土地上狩獵、釣魚及從事其他戶外活動。