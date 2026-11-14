我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

前總統卡特喬州花生農場 將對外開放

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國前總統卡特(Jimmy Carter)曾種植花生的喬治亞州家族農場，未來將轉...
美國前總統卡特(Jimmy Carter)曾種植花生的喬治亞州家族農場，未來將轉為公共土地。(保護基金會官網截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

卡特家族在喬治亞州的2500畝農地將由保護基金會購入並於2028年前移交州政府，併入野生動物管理區，供民眾休閒並延續其保育理念。

美國前總統卡特(Jimmy Carter)曾種植花生的喬治亞州家族農場，未來將轉為公共土地。非營利組織保護基金會(The Conservation Fund)宣布，已斥資約850萬元購入卡特家族2500畝農地，計畫於2028年前移交喬州政府，併入附近的拉納哈西溪野生動物管理區(Lanahassee Creek Wildlife Management Area)，供民眾從事戶外休閒活動。

這片農場與卡特兒時故居分開，後者目前由國家公園管理局管理。卡特童年曾與父親種植花生、玉米及甘蔗，1953年離開海軍後返鄉接手農場，日後才踏入政壇。

卸任總統後，卡特仍與農場保持深厚感情，晚年經常與妻子羅莎琳(Rosalynn Carter)在林間散步，享受寧靜時光。

卡特的孫子傑森(Jason Carter)表示，這片土地對家族而言遠不只是一座農場，更是祖父母珍視的家園。他感謝各界協助保存土地，讓後代也能享有這片自然環境。

保護基金會東南區副總裁芬德伯克(Stacy Funderburke)指出，開放農場能讓更多民眾親近自然，延續卡特重視環境保育的理念。

卡特任內積極推動公共土地保護，卸任後也致力恢復農場生態，包括重新種植長葉松(longleaf pine)。農場將併入的野生動物管理區成立於2019年，主要保護長葉松棲地及地鼠龜(gopher tortoise)。

芬德伯克表示，喬州政府將負擔部分購地費用，預計2028年接管農場。在移交前，卡特家族也計畫允許民眾在土地上狩獵、釣魚及從事其他戶外活動。

精華 FAQ

  • 這片曾由卡特家族耕作的喬州農場，已由保護基金會購入，預計2028年前移交喬州政府，之後將納入附近的拉納哈西溪野生動物管理區，由州方接手管理。

  • 對卡特家族而言，這不只是農場，更是祖孫幾代共同生活與工作的家園。卡特童年在此與父親種花生、玉米和甘蔗，晚年也常與妻子在林間散步。

  • 在正式移交前，卡特家族計畫讓民眾進入土地從事狩獵、釣魚等戶外活動。未來併入野生動物管理區後，也將成為更多人親近自然的公共空間。

喬治亞州 喬州

上一則

張泰興籲別讓一場病耗盡一生積蓄 2027健保投保開跑應及早規畫醫療、人壽與長照保障

下一則

網路星期一、旅遊星期二 「黑五」預購機票最高折扣達35%

延伸閱讀

南加長堤市險墜海豪宅減價200萬 開發商瘋搶

南加長堤市險墜海豪宅減價200萬 開發商瘋搶
聯邦監督喬州6郡選舉 地方官員「這並非罕見的事情」

聯邦監督喬州6郡選舉 地方官員「這並非罕見的事情」
NBA／魔術卡特是勇士夢幻交易人選 記者認為「技能包」能適應體系

NBA／魔術卡特是勇士夢幻交易人選 記者認為「技能包」能適應體系
農場爆大腸桿菌疫情 一死三童進加護病房

農場爆大腸桿菌疫情 一死三童進加護病房

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11