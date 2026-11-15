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喬州民主黨掌權 施政首務擴大白卡 仍存2大阻力

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬州候任州長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。(美聯社)
喬州候任州長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

喬治亞州民主黨取得州長與州眾議院後，計畫優先擴大白卡，但仍受州府財政負擔、聯邦同意與共和黨掌控州參議會等因素掣肘。

喬治亞州民主黨在選舉中拿下州長及州眾議院控制權後，已將擴大俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid，白卡)列為首要施政目標，希望讓更多低收入居民獲得醫療保障。不過，全面擴大白卡涉及龐大州府支出，且須與川普政府協調，能否順利推動仍面臨財政及政治阻力。

WSB-TV報導，喬州過去16年由共和黨籍州長執政，歷任州長均以財政負擔過重為由，拒絕依據「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)全面擴大白卡。民主黨則認為，醫療費用持續上漲，州政府有必要讓更多民眾取得可負擔的健保。

候任州長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)近日重申，擴大白卡是她上任後的首要任務。由於已有數名共和黨籍州參議員表態支持某種形式的擴大方案，相關立法最快可能在明年推動。

目前喬州實施的「Georgia Pathways」計畫，是州政府取代全面擴大白卡的替代方案，但現行計畫可能於今年底到期。

根據聯邦制度，若喬州全面擴大白卡，聯邦政府原則上將負擔新增合格人口醫療費用的90%，州政府則須承擔其餘10%，估計每年可能超過2億元。

喬州公共政策基金會(Georgia Public Policy Foundation)的丹森(Chris Denson)擔心，聯邦政府未必願意將目前約66%的費用分攤比率提高至90%。他表示，是否能獲得聯邦政府同意，仍存在不確定性。

喬治亞州立大學公共政策專家海曼(Harry Heiman)說，州政府在轉向全面擴大白卡期間，可能需要暫時保留Georgia Pathways，以避免現有受益人醫療保障中斷。他呼籲各界給予新州長及其團隊時間，與州議會協商並落實政策調整。

喬州人民議程聯盟(Georgia Coalition for the People's Agenda)的巴特勒(Helen Butler)表示，擴大白卡對經濟弱勢家庭至關重要，讓無力負擔高額醫療費用的居民也能取得適當醫療服務。

目前民主黨雖已掌握喬州眾議會，共和黨仍控制州參議會。部分共和黨議員已與現任州長坎普(Brian Kemp)的立場不同，公開支持擴大白卡，但最終方案涵蓋範圍、財源及實施方式，仍帶觀察。

精華 FAQ

  • 民主黨認為醫療費用持續上升，低收入居民需要更可負擔的健保保障，因此把擴大白卡視為優先政策，盼讓更多民眾獲得醫療服務與財務保護。

  • 主要阻力有2個：一是州府須負擔約10%新增費用，估計每年可能超過2億元；二是聯邦政府是否同意提高分攤比例，以及州內政治協商仍不確定。

  • 目前喬州以Georgia Pathways作為替代方案，但可能今年底到期。專家建議先暫時保留，以免保障中斷，再由新州長與州議會協商全面擴大方案。

民主黨 白卡 喬州

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