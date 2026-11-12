喬州耗資1.34億元內陸港啟用 可望紓解交通

喬州州長坎普(Brian Kemp，前排左四)在喬州港務局甘斯維爾內陸港開幕儀式上歡迎來賓到來。(喬治亞州港務局)

AI摘要 文章摘要整理： 甘斯維爾內陸港正式啟用後，預計可紓解亞特蘭大交通壓力，並以鐵路連結喬州製造業與沙凡納港，成為州港擴建計畫的一環。

喬治亞州 港務局(GPA)和州府官員日前慶祝其耗資1.34億元新建的內陸鐵路貨運站盛大開幕。官員表示，這座位於喬州 東北部的港口預計將緩解亞特蘭大 都會區的道路交通壓力。

甘斯維爾內陸港(Gainesville Inland Port)已於5月正式啟用。州政府和港務局官員於10月29日共同舉行了開幕儀式。

官員表示，該設施運營的第一年，預計將可減少亞特蘭大地區和霍爾郡(Hull)道路上2萬6000輛卡車。該港將為卡車司機提供一條替代的600哩往返路線方案，從而減少交通擁堵。

該內陸港口的年吞吐能力為20萬個貨櫃。諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)將提供每週五天的直達鐵路服務，將喬州東北部的製造商與沙凡納港的全球網路連接起來。

自2020年以來，喬州東北部的製造業和物流業持續擴張，根據喬州港務局統計，約有80家新企業和現有企業擴張，為甘斯維爾-霍爾郡新增了4800多個就業機會。

喬州港務局總裁普萊斯(Kevin Price)表示，他計畫進一步加強與甘斯維爾市和霍爾郡領導層的現有合作關係。

這是喬州港務局一項為期十年、耗資50億元的沙凡納港和布倫瑞克港(Brunswick)擴建計畫的一部分，另一個港口計畫預計將於2028年開工。