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喬州耗資1.34億元內陸港啟用 可望紓解交通

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬州州長坎普(Brian Kemp，前排左四)在喬州港務局甘斯維爾內陸港開幕儀式...
喬州州長坎普(Brian Kemp，前排左四)在喬州港務局甘斯維爾內陸港開幕儀式上歡迎來賓到來。(喬治亞州港務局)

AI摘要

文章摘要整理：

甘斯維爾內陸港正式啟用後，預計可紓解亞特蘭大交通壓力，並以鐵路連結喬州製造業與沙凡納港，成為州港擴建計畫的一環。

喬治亞州港務局(GPA)和州府官員日前慶祝其耗資1.34億元新建的內陸鐵路貨運站盛大開幕。官員表示，這座位於喬州東北部的港口預計將緩解亞特蘭大都會區的道路交通壓力。

甘斯維爾內陸港(Gainesville Inland Port)已於5月正式啟用。州政府和港務局官員於10月29日共同舉行了開幕儀式。

官員表示，該設施運營的第一年，預計將可減少亞特蘭大地區和霍爾郡(Hull)道路上2萬6000輛卡車。該港將為卡車司機提供一條替代的600哩往返路線方案，從而減少交通擁堵。

該內陸港口的年吞吐能力為20萬個貨櫃。諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern)將提供每週五天的直達鐵路服務，將喬州東北部的製造商與沙凡納港的全球網路連接起來。

自2020年以來，喬州東北部的製造業和物流業持續擴張，根據喬州港務局統計，約有80家新企業和現有企業擴張，為甘斯維爾-霍爾郡新增了4800多個就業機會。

喬州港務局總裁普萊斯(Kevin Price)表示，他計畫進一步加強與甘斯維爾市和霍爾郡領導層的現有合作關係。

這是喬州港務局一項為期十年、耗資50億元的沙凡納港和布倫瑞克港(Brunswick)擴建計畫的一部分，另一個港口計畫預計將於2028年開工。

精華 FAQ

  • 這座內陸鐵路貨運站已於5月正式啟用，州政府與喬治亞州港務局則在10月29日共同舉行開幕儀式，象徵設施正式進入運作階段。

  • 官員指出，內陸港第一年可望減少亞特蘭大地區與霍爾郡道路上2萬6000輛卡車，並為司機提供一條600哩往返的替代運輸路線，以降低塞車。

  • 內陸港年吞吐量可達20萬個貨櫃，由Norfolk Southern每週5天直達運輸，串聯喬州東北部製造商與沙凡納港，並屬於50億元港口擴建計畫的一部分。

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