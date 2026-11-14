我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

張泰興籲別讓一場病耗盡一生積蓄 2027健保投保開跑應及早規畫醫療、人壽與長照保障

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
張泰興保險理財集團專業團隊，從代理Nationwide保險開始走向全面性代理各大...
張泰興保險理財集團專業團隊，從代理Nationwide保險開始走向全面性代理各大保險公司，致力於為客戶提供一站式保險與理財服務，協助尋找符合需求的保障方案。(Thai Chang Agency提供)

AI摘要

文章摘要整理：

張泰興提醒民眾把握2027健保投保期，及早規畫ACA、壽險與長照保障，以減輕醫療費用、重大疾病與晚年照護帶來的財務壓力。

面對不斷上漲的醫療費用與難以預料的健康風險，如何保障自己與家人的未來，成為許多家庭關心的課題。亞特蘭大張泰興保險理財集團(EXEL Insurance & Financial Services)提醒民眾，除了醫療保險，人壽及長期護理保障同樣重要，及早規劃才能減輕未來的財務壓力，讓晚年生活更安心。

深耕華人社區近20年的張泰興(Hank Chang)團隊，現以EXEL Insurance & Financial Services提供醫療、人壽、長期護理及退休理財等服務。他指出，2027健保投保期已展開，俗稱「奧巴馬健保」(Obama Care)的平價醫療法案(ACA)保險，為自雇人士、提前退休者及沒有雇主提供健保的家庭，提供取得醫療保障的重要管道。

2027年度健保開放投保期自2026年11月1日至2027年1月15日。若希望保障自2027年1月1日生效，須在今年12月15日前完成投保；若於12月16日至明年1月15日投保，保障通常自2月1日生效。ACA健保涵蓋門診、急診、住院、處方藥、孕產照護及心理健康等基本福利，符合條件的預防保健服務通常無須額外付費，保險公司也不得因既往病史拒保或提高保費。

符合資格的家庭還可申請政府保費稅務補助，減輕每月負擔。Hank提醒，補助金額依家庭收入及相關條件而定，民眾應及早比較保費、醫療網絡與保障內容，選擇適合自己的計畫。

他指出，人壽保險(Life Insurance)不只是身後留給家人的保障。部分新型保單提供生前福利(Living Benefits)，符合特定條件時，可提前動用部分保險金，協助支付重大疾病或長期照護費用。

隨著年齡增長，若因疾病或意外無法獨立生活，居家看護、輔助生活社區或護理機構的費用，可能迅速消耗退休積蓄。長期護理保險(Long-Term Care Insurance)可在符合給付條件時，分擔相關照護開支。部分產品更結合人壽與長照保障，兼顧生前照護及身故給付，但實際福利與限制須依保單條款而定。

Hank強調，及早規劃不僅能保障個人生活品質與尊嚴，也能減輕配偶及子女未來的經濟與照顧負擔。

由Hank與妻子Irene Toh共同經營的團隊，包括夫妻在內共有10名全職保險經紀人，協助客戶比較不同產品，提供中文諮詢、投保及續保服務。他呼籲民眾，把握健保投保期，也及早檢視人壽與長期護理需求，為自己和家人的未來做好準備。詳請可洽電話：678-205-0333，地址：3980 Peachtree Ind Blvd, Ste 100 & 200, Berkeley Lake, GA 30096，網站：www.exelservicesinc.com。

精華 FAQ

  • 2027年度健保開放投保期自2026年11月1日至2027年1月15日；若希望保障自2027年1月1日生效，需在今年12月15日前完成投保。

  • ACA健保涵蓋門診、急診、住院、處方藥、孕產照護與心理健康等基本福利，符合條件的預防保健通常免額外付費，且保險公司不得因既往病史拒保或加價。

  • 因為重大疾病或失能可能迅速消耗退休積蓄，壽險可透過生前福利支應部分醫療或照護費用，長照保險則能分擔居家看護、輔助生活或護理機構支出。

長照 健保 保險

上一則

黃仁勳婚外情如何曝光？ CNN：美情報機構罕見「揭露」身分

下一則

14款BMW熄火後仍可能起火 政府籲維修前「車停戶外」

延伸閱讀

一張保單 一份承諾 張泰興守護華人家庭近20年秉持誠信服務理念 呼籲：保險不能只求便宜，更要守護一生心血

一張保單 一份承諾 張泰興守護華人家庭近20年秉持誠信服務理念 呼籲：保險不能只求便宜，更要守護一生心血
善用Medicare紅藍卡 長者健康多一層保障HIICAP免費提供專業諮詢與協助

善用Medicare紅藍卡 長者健康多一層保障HIICAP免費提供專業諮詢與協助
福全健保獲CMS 4.5星 2027年新增2計畫

福全健保獲CMS 4.5星 2027年新增2計畫
林大衛保險提醒 紅藍卡健保轉換12/7止

林大衛保險提醒 紅藍卡健保轉換12/7止

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克6日宣布，德州工廠明年將停產Cybertruck。(美聯社)

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

2026-11-06 20:22
輝達執行長黃仁勳（左）攜夫人蘿莉（右）9月24日出席川習會晚宴。（路透）

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

2026-11-08 16:49
黃仁勳坦承與黃樂（左）有婚外情。（圖／取自NetThunder領英）

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

2026-11-08 16:18
Megaspeed在新加坡的註冊辦公地址。(歐新社)

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

2026-11-11 11:57
IRS根據收件人過去的所得稅申報資料，初步判斷其可能符合補助條件，並寄發通知鼓勵民眾提前規畫退休儲蓄。(特派員黃惠玲／攝影)

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

2026-11-09 10:49
黃仁勳。(美聯社)

黃仁勳辭去Nvidia職務 臨時CEO是她

2026-11-12 08:58

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11