張泰興籲別讓一場病耗盡一生積蓄 2027健保投保開跑應及早規畫醫療、人壽與長照保障

張泰興保險理財集團專業團隊，從代理Nationwide保險開始走向全面性代理各大保險公司，致力於為客戶提供一站式保險與理財服務，協助尋找符合需求的保障方案。(Thai Chang Agency提供)

AI摘要 文章摘要整理： 張泰興提醒民眾把握2027健保投保期，及早規畫ACA、壽險與長照保障，以減輕醫療費用、重大疾病與晚年照護帶來的財務壓力。

面對不斷上漲的醫療費用與難以預料的健康風險，如何保障自己與家人的未來，成為許多家庭關心的課題。亞特蘭大張泰興保險 理財集團(EXEL Insurance & Financial Services)提醒民眾，除了醫療保險，人壽及長期護理保障同樣重要，及早規劃才能減輕未來的財務壓力，讓晚年生活更安心。

深耕華人社區近20年的張泰興(Hank Chang)團隊，現以EXEL Insurance & Financial Services提供醫療、人壽、長期護理及退休理財等服務。他指出，2027健保 投保期已展開，俗稱「奧巴馬健保」(Obama Care)的平價醫療法案(ACA)保險，為自雇人士、提前退休者及沒有雇主提供健保的家庭，提供取得醫療保障的重要管道。

2027年度健保開放投保期自2026年11月1日至2027年1月15日。若希望保障自2027年1月1日生效，須在今年12月15日前完成投保；若於12月16日至明年1月15日投保，保障通常自2月1日生效。ACA健保涵蓋門診、急診、住院、處方藥、孕產照護及心理健康等基本福利，符合條件的預防保健服務通常無須額外付費，保險公司也不得因既往病史拒保或提高保費。

符合資格的家庭還可申請政府保費稅務補助，減輕每月負擔。Hank提醒，補助金額依家庭收入及相關條件而定，民眾應及早比較保費、醫療網絡與保障內容，選擇適合自己的計畫。

他指出，人壽保險(Life Insurance)不只是身後留給家人的保障。部分新型保單提供生前福利(Living Benefits)，符合特定條件時，可提前動用部分保險金，協助支付重大疾病或長期照護費用。

隨著年齡增長，若因疾病或意外無法獨立生活，居家看護、輔助生活社區或護理機構的費用，可能迅速消耗退休積蓄。長期護理保險(Long-Term Care Insurance)可在符合給付條件時，分擔相關照護開支。部分產品更結合人壽與長照 保障，兼顧生前照護及身故給付，但實際福利與限制須依保單條款而定。

Hank強調，及早規劃不僅能保障個人生活品質與尊嚴，也能減輕配偶及子女未來的經濟與照顧負擔。

由Hank與妻子Irene Toh共同經營的團隊，包括夫妻在內共有10名全職保險經紀人，協助客戶比較不同產品，提供中文諮詢、投保及續保服務。他呼籲民眾，把握健保投保期，也及早檢視人壽與長期護理需求，為自己和家人的未來做好準備。詳請可洽電話：678-205-0333，地址：3980 Peachtree Ind Blvd, Ste 100 & 200, Berkeley Lake, GA 30096，網站：www.exelservicesinc.com。