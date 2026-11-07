亞城榮光會三節合一慶典 傳承榮民精神

榮光會前理事長暨僑務諮詢委員張世杰(左四)、駐亞特蘭大辦事處處長林主恩(左五)與僑界代表合影。(文教中心提供)

AI摘要 文章摘要整理： 亞特蘭大榮光聯誼會舉辦三節合一慶典，向榮民致敬並安排文藝演出與餐敘交流，凝聚僑界情誼。

亞特蘭大 榮光聯誼會日前在亞特蘭大文教中心舉辦「慶祝中華民國 國慶、榮民節暨秋季會員大會」，由前理事長暨僑務諮詢委員張世杰主持。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩、文教中心主任閻樹榮及僑界代表、會員眷屬出席，活動在全場齊唱中華民國國歌中揭幕。

亞特蘭大榮光聯誼會「國慶暨榮民節慶祝活動及秋季會員大會」全體唱中華民國國歌。(文教中心提供)

張世杰特別向曾參與金門保衛戰、現年90多歲的榮民黃阿根致敬，感謝榮民前輩當年不惜犧牲生命保衛國家，展現忠貞愛國與堅毅精神，堪為後輩典範。

榮光會前理事長暨僑務諮詢委員張世杰致詞。(文教中心提供)

林主恩表示，榮民的犧牲奉獻奠定台灣今日安全、穩定與繁榮的基礎，並分享台灣經濟成長表現，期盼持續與僑界合作，深化台美友好關係。

青城人間情。(文教中心提供)

閻樹榮感謝榮民保家衛國及參與建設的貢獻，稱文教中心將全力支持榮光會各項活動。

絢麗飄逸的古典舞蹈：左手指月。(文教中心提供)

大會安排由舞蹈藝術家安方策劃的文藝演出，包括古典舞「左手指月」、雙人舞、民樂、京劇及拉丁舞，並舉辦幸運抽獎，最後以餐敘交流為活動畫下句點。

雙人舞：江山無限。(文教中心提供)

民樂演奏。(文教中心提供)

京劇選段。(文教中心提供)