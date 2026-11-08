喬州旅遊業破紀錄 去年國內外遊客逾1.7億

亞特蘭大百年奧林匹克公園(Centennial Olympic Park)。(喬州觀光廳官網)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州宣布旅遊業連續第四年創紀錄，2025年吸引1.756億遊客、創造462億元消費與53億元稅收，並持續推升就業與經濟成長。

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)日前與該州經濟發展廳(GDEcD)共同宣布，該州連續第四年打破旅遊紀錄，並連續第六年位列全美國內過夜遊客(domestic overnight visitation)人數第五位。

坎普在喬州 州長年度旅遊大會(Georgia Governor's Tourism Conference)上發表講話時表示，2025 年，喬州接待了創紀錄的1.756億國內外遊客，他們在喬州的住宿、餐飲、交通和其他本地企業共消費了462億元，比2024年創下的紀錄高出2% 以上。這些旅遊收入為州和地方政府帶來了53億元的稅收，為平均每個喬州家庭每年節省近1300元的稅款。

「喬州令人嘆為觀止的自然奇觀、熱情好客的社區和獨特的景點，使本州成為商務和休閒旅客的首選地，也吸引著希望在喬州安家落戶的家庭和企業，」坎普說。 「這些數據充分證明了喬州各地辛勤工作的民眾所做出的貢獻，他們為遊客提供了來到本州的理由，從而創造了收入，扶持了小型企業，並為喬州各地辛勤工作的民眾創造了就業機會。」

旅遊業是喬州最大的經濟支柱之一，為全州帶來了841億元的經濟效益。該州旅遊業相關的直接、間接和衍生就業人數增至47萬3837個，佔喬州總就業機會的十五分之一。

在坎普任期內，喬州的旅遊經濟成長超過15%，遊客數量從2019年的1.523億人次成長到2025年的歷史最高水準。在這七年間，遊客消費增加了22%，使州和地方稅收收入增加超過24%，為喬州家庭帶來了創紀錄的旅遊業經濟效益和稅收節省。

喬州經濟發展廳的策略性旅遊行銷工作一直是推動遊客到訪喬州及旅遊的關鍵因素。根據SMARInsights的一項廣告成效研究，到2025年，喬州僅在付費廣告方面每投入1元，就能獲得78元的投資回報。