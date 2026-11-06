坎普：喬州暫停徵收燃油稅延至11月30日

因應油價居高不下，喬州長宣布，該州燃油稅繼續停徵至11月30日。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州州長坎普將汽機車燃油稅暫停徵收延至11月30日，以減輕油價與通膨壓力，但地方燃油銷售稅仍維持不變。

喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)宣布，該州的汽機車燃油稅暫停徵收期限延長至11月30日，以協助緩解通貨膨脹帶來的油價 壓力，並使感恩節假期出行更便利。

坎普與副州長瓊斯(Burt Jones)、眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)表示，全球市場持續波動以及汽油和柴油價格高漲，該行政命令延長了緊急狀態，並將州稅暫停徵收期限延長至11月底。

喬州 目前的汽油稅為每加侖33.3分，柴油稅為每加侖37.3分。根據美國汽車協會(AAA)的數據，自坎普於9月28日首次暫停徵收燃油消費稅以來，全州的汽油價格一直遠低於全美平均。

目前，喬州司機購買普通汽油的平均價格為每加侖3.66元，比全美平均水平低約63分。柴油的平均價格為每加侖5.72元，比全美平均低約61分。

這項最新措施建立在先前宣布經濟緊急狀態、暫停商用運輸車輛重量限制以及免除在公共道路上使用非道路「染色」(dyed)柴油的商用卡車罰款的行政命令之上。

坎普表示，正由於州政府採取了保守的預算管理，才使得該州能夠承受財政收入的暫停，並降低假日通勤者的成本。坎普說，「隨著重要假期的臨近，燃油價格仍然居高不下，我很自豪能夠採取這一措施，讓喬州居民的口袋裡多一些錢。」

不過，州政府官員尚未表明，如果全球石油市場波動持續，坎普是否將暫停徵收燃油稅的期限延長至12月或年底假期。

該行政命令並未暫停各城市和郡徵收的燃油地方銷售稅，這意味著全州各地方的燃油稅率仍然有效。