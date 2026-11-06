我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋茲示警：用AI製造生物武器 後果會比新冠嚴重

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

坎普：喬州暫停徵收燃油稅延至11月30日

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因應油價居高不下，喬州長宣布，該州燃油稅繼續停徵至11月30日。(路透)
因應油價居高不下，喬州長宣布，該州燃油稅繼續停徵至11月30日。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

喬治亞州州長坎普將汽機車燃油稅暫停徵收延至11月30日，以減輕油價與通膨壓力，但地方燃油銷售稅仍維持不變。

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布，該州的汽機車燃油稅暫停徵收期限延長至11月30日，以協助緩解通貨膨脹帶來的油價壓力，並使感恩節假期出行更便利。

坎普與副州長瓊斯(Burt Jones)、眾議會議長伯恩斯(Jon Burns)表示，全球市場持續波動以及汽油和柴油價格高漲，該行政命令延長了緊急狀態，並將州稅暫停徵收期限延長至11月底。

喬州目前的汽油稅為每加侖33.3分，柴油稅為每加侖37.3分。根據美國汽車協會(AAA)的數據，自坎普於9月28日首次暫停徵收燃油消費稅以來，全州的汽油價格一直遠低於全美平均。

目前，喬州司機購買普通汽油的平均價格為每加侖3.66元，比全美平均水平低約63分。柴油的平均價格為每加侖5.72元，比全美平均低約61分。

這項最新措施建立在先前宣布經濟緊急狀態、暫停商用運輸車輛重量限制以及免除在公共道路上使用非道路「染色」(dyed)柴油的商用卡車罰款的行政命令之上。

坎普表示，正由於州政府採取了保守的預算管理，才使得該州能夠承受財政收入的暫停，並降低假日通勤者的成本。坎普說，「隨著重要假期的臨近，燃油價格仍然居高不下，我很自豪能夠採取這一措施，讓喬州居民的口袋裡多一些錢。」

不過，州政府官員尚未表明，如果全球石油市場波動持續，坎普是否將暫停徵收燃油稅的期限延長至12月或年底假期。

該行政命令並未暫停各城市和郡徵收的燃油地方銷售稅，這意味著全州各地方的燃油稅率仍然有效。

精華 FAQ

  • 州長坎普宣布，喬州汽機車燃油稅暫停徵收期限延長至11月30日。此舉是延續先前的緊急措施，盼能在感恩節前降低民眾加油成本。

  • 州府表示，全球市場持續波動，加上汽油與柴油價格居高不下，讓通膨壓力加重，因此決定延長減稅措施，協助通勤與假期出行民眾減輕負擔。

  • 沒有。行政命令只暫停州層級的燃油稅，並未取消各城市和郡徵收的燃油地方銷售稅，因此地方稅率仍然有效，司機仍需支付這部分稅負。

喬治亞州 油價 喬州

上一則

北卡學子僑胞卡拉OK比賽 以歌會友

下一則

民主黨勝選布局 馬州重畫選區、維州修憲

延伸閱讀

民主黨橫掃喬州 巴頓斯創歷史 首位非裔女州長誕生

民主黨橫掃喬州 巴頓斯創歷史 首位非裔女州長誕生
期中選舉／美國首位非裔女州長 民主黨巴頓斯贏得喬州長選舉

期中選舉／美國首位非裔女州長 民主黨巴頓斯贏得喬州長選舉
期中選舉／汽油價首度在選舉日 突破4美元心理關卡

期中選舉／汽油價首度在選舉日 突破4美元心理關卡
川普的期中考危機：支票沒兌現、通膨壓力升高、戰爭看不到盡頭

川普的期中考危機：支票沒兌現、通膨壓力升高、戰爭看不到盡頭

熱門新聞

研究顯示，茶包遇熱水後釋出比茶葉高出許多的塑膠微粒。示意圖。Image by congerdesign from Pixabay

茶包別再沖熱水 研究：釋出上千塑膠微粒 玉米纖維也不例外

2026-10-29 14:37
一架私人商務飛機1日墜毀在佛州棕櫚灘郡一處住宅區，機上9人全部罹難，警方和急救人員趕到，封鎖現場。美聯社

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

2026-11-02 15:51
朱欽文(右)、黃敏華(左)夫婦向哈佛法學院豪捐3140萬元。(哈佛法學院官網)

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

2026-11-02 11:33
Spirit Halloween收銀櫃台前大排長龍。資料照。（記者周化堯／攝影）

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

2026-10-31 09:20
民主黨籍前眾院議長裴洛西。(美聯社)

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

2026-10-31 11:20
共和黨內布拉斯加州聯邦參議員芮基茲尋求連任。(路透)

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

2026-10-30 08:49

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰