北卡學子僑胞卡拉OK比賽 以歌會友
北卡州立大學舉辦雙十社區聯誼卡拉OK比賽，吸引留學生與僑胞同場以歌會友，並由北卡大學隊與葉子新分別奪得團體、個人組冠軍。
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北卡州立大學舉辦雙十社區聯誼卡拉OK比賽，吸引留學生與僑胞同場以歌會友，並由北卡大學隊與葉子新分別奪得團體、個人組冠軍。
由北卡台藝會主辦、北卡華美協會協辦的雙十社區聯誼卡拉OK比賽，10月31日在北卡州立大學舉行，吸引杜克大學、北卡大學及當地台灣僑胞組成的「社區大學」隊伍參賽，另有六名個人組選手，以歌聲歡慶雙十國慶。
籌辦人、僑務顧問黃光榮表示，活動旨在透過輕鬆活潑的歌唱比賽，促進台灣僑胞與留學生交流，增進彼此情誼。
比賽涵蓋國語、台語及英語歌曲，並採電子線上計分。評審包括四度奪冠的張世穎、有「北卡張學友」之稱的蔡令傑，以及何樹焱、僑務諮詢委員譚逸心、僑務顧問方素如。
參賽者除展現歌唱實力，也精心設計服裝與道具。杜克大學隊配合萬聖節，以南瓜頭造型登場，增添趣味；個人組黃美玲演唱「台北的天空」，傳達遊子思鄉情懷。現場另有台灣餐廳贊助滷肉飯、刈包等美食禮券。
經過角逐，團體組冠軍由北卡大學隊獲得，個人組第一名為葉子新；觀眾票選最佳人緣獎第一名由王筠筑獲得，最佳表演獎第一名則為林昱婷。
活動由北卡台藝會主辦、北卡華美協會協辦，10月31日在北卡州立大學舉行，目的是透過輕鬆歌唱比賽，促進僑胞與留學生交流並增進情誼。 比賽分為團體與個人組，涵蓋國語、台語及英語歌曲，並採電子線上計分；現場還有萬聖節造型、精心服裝道具，以及台灣餐廳贊助的美食禮券。 經過角逐，團體組冠軍由北卡大學隊奪得，個人組第一名是葉子新；觀眾票選最佳人緣獎第一名為王筠筑，最佳表演獎第一名則由林昱婷拿下。
精華 FAQ
活動由北卡台藝會主辦、北卡華美協會協辦，10月31日在北卡州立大學舉行，目的是透過輕鬆歌唱比賽，促進僑胞與留學生交流並增進情誼。
比賽分為團體與個人組，涵蓋國語、台語及英語歌曲，並採電子線上計分；現場還有萬聖節造型、精心服裝道具，以及台灣餐廳贊助的美食禮券。
經過角逐，團體組冠軍由北卡大學隊奪得，個人組第一名是葉子新；觀眾票選最佳人緣獎第一名為王筠筑，最佳表演獎第一名則由林昱婷拿下。
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