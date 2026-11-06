北卡學子僑胞卡拉OK比賽 以歌會友

個人賽第一名葉子新(中) 。(北卡台藝會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 北卡州立大學舉辦雙十社區聯誼卡拉OK比賽，吸引留學生與僑胞同場以歌會友，並由北卡大學隊與葉子新分別奪得團體、個人組冠軍。

由北卡 台藝會主辦、北卡華美協會協辦的雙十社區聯誼卡拉OK比賽，10月31日在北卡州立大學舉行，吸引杜克大學、北卡大學及當地台灣僑胞組成的「社區大學」隊伍參賽，另有六名個人組選手，以歌聲歡慶雙十國慶。

1杜克大學隊配合萬聖節，戴南瓜增加舞台感染力。(北卡台藝會提供)

籌辦人、僑務顧問黃光榮表示，活動旨在透過輕鬆活潑的歌唱比賽，促進台灣僑胞與留學生 交流，增進彼此情誼。

個人組黃美玲以歌聲詮釋王芷蕾「台北的天空」，唱出旅人對故鄉的思念。(北卡台藝會提供)

最佳人緣獎第一名王筠筑(中) 。(北卡台藝會提供)

比賽涵蓋國語、台語及英語歌曲，並採電子線上計分。評審包括四度奪冠的張世穎、有「北卡張學友」之稱的蔡令傑，以及何樹焱、僑務諮詢委員譚逸心、僑務顧問方素如。

籌辦人僑務顧問黃光榮(右一)與僑務諮詢委員譚逸心(左一)頒獎給團體組第一名北卡大學。(北卡台藝會提供)

參賽者除展現歌唱實力，也精心設計服裝與道具。杜克大學隊配合萬聖節，以南瓜頭造型登場，增添趣味；個人組黃美玲演唱「台北的天空」，傳達遊子思鄉情懷。現場另有台灣餐廳贊助滷肉飯、刈包等美食禮券。

參與人士踴躍。(北卡台藝會提供)

經過角逐，團體組冠軍由北卡大學隊獲得，個人組第一名為葉子新；觀眾票選最佳人緣獎第一名由王筠筑獲得，最佳表演獎第一名則為林昱婷。