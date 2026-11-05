民主黨橫掃喬州 巴頓斯創歷史 首位非裔女州長誕生

巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)贏得喬州州長選舉，成為美國史上首位當選的非裔女州長。(巴頓斯競選網站)

AI摘要 文章摘要整理： 喬治亞州期中選舉中民主黨大獲全勝，巴頓斯成為首位經選舉產生的非裔女性州長，並帶動黨內在州級行政與議會席次全面突破。

美國期中選舉3日落幕，喬治亞州民主黨 取得歷史性勝利，包辦此次所有州級公職選舉，打破共和黨長期掌控州政府的局面。前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)當選州長，成為全美首位經選舉產生的非裔 女性州長；民主黨籍聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)也以大幅優勢成功連任。

現年56歲的巴頓斯擊敗獲川普支持的共和黨億萬富翁、醫療產業高管傑克遜(Rick Jackson)，使民主黨自1998年以來首度贏得喬州 州長選舉。她也將成為喬州首位女性州長，接替任滿兩屆的共和黨州長坎普(Brian Kemp)。

民主黨的勝利不僅限於州長選舉，還拿下副州長、州務卿及檢察長三個重要職位，並擊敗共和黨現任官員，贏得農業廳長、保險廳長、勞工廳長及州教育總監等選舉。

民主黨也在公用事業監管委員會選舉中獲勝，預計明年1月起取得該委員會控制權。該機構負責監督喬治亞電力公司(Georgia Power)等公用事業，對電價及能源政策具有重要影響。

州議會選情同樣出現變化。民主黨在州參議會削弱共和黨的多數優勢，州眾議院控制權也可能易手。根據喬州州務卿公布的非官方結果，截至4日清晨，民主黨候選人在13個原由共和黨掌握的眾議院選區領先；民主黨只需淨增加10席，即可取得眾議院多數。不過，部分選區尚未完成開票，最終席次仍待確認。

當選副州長的民主黨州參議員麥克勞林(Josh McLaurin)在勝選演說中表示，喬州民主黨已形成新的執政聯盟，並強調這股力量超越黨派界線。他將接替共和黨籍副州長瓊斯(Burt Jones)，成為近20年來首位主持喬州參議會的民主黨人。

巴頓斯曾於2018年至2022年擔任亞特蘭大市長，任內遭遇新冠疫情、社會抗議及治安爭議，之後未尋求連任，轉任拜登政府顧問。共和黨在此次選戰中持續攻擊她過去的市政表現，但未能阻止她勝選。

競選期間，巴頓斯主打降低生活成本、擴大醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，並提出允許地方政府取消食品雜貨銷售稅、免除公立學校教師州所得稅等政策。針對喬州快速增加的數據中心，她也支持暫停新建計畫，以重新評估能源及基礎設施需求。

巴頓斯同時將選戰與川普政府政策連結，強調將對抗聯邦政府不利喬州居民的措施。她獲得前總統拜登、歐巴馬等民主黨重量級人物支持，也經常與奧索夫共同造勢。

儘管民主黨全面拿下州級行政職位，巴頓斯未來能否推動擴大白卡、減稅及能源政策，仍取決於州議會最終席次分布，以及她與共和黨議員合作的程度。